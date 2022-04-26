Река Москвы

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Боевые действия на Украине два месяца обходили стороной Приднестровье. Теперь ситуация резко изменилась: непризнанная республика за сутки превратилась в зону нестабильности. Вероятность того, что конфликт перекинется на эту территорию, повысилась. Если это произойдет, кризис накроет всю Молдавию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате одного из серии терактов в Приднестровье были взорваны антенны мощного передатчика, которые использовались для ретрансляции радиосигнала из России

Фото: Transdniestrian Interior Ministry / Reuters В результате одного из серии терактов в Приднестровье были взорваны антенны мощного передатчика, которые использовались для ретрансляции радиосигнала из России

Фото: Transdniestrian Interior Ministry / Reuters

На острие атаки

Приднестровье, зажатое между Молдавией и Украиной, всего за сутки перестало быть стабильным регионом. 25 и 26 апреля здесь произошли события, взволновавшие и местные власти, и Кишинев, и Москву, и Киев. Вечером в понедельник неизвестные произвели три выстрела из гранатометов по зданию Министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Здание спецслужбы находится в самом центре Тирасполя и оборудовано камерами видеонаблюдения. В связи с Пасхой в понедельник там был выходной. Местные СМИ сообщили, что в результате атаки никто не пострадал.

Плохие новости продолжились на следующий день. Утром 26 апреля стало известно о том, что в селе Маяк Григориопольского района ПМР были взорваны антенны мощного передатчика, которые использовались для ретрансляции радиосигнала из России. Позже появилась информация об атаках на военный аэродром Тирасполя и воинскую часть в селе Парканы, расположенном на берегу Днестра между городами Тирасполь и Бендеры.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский экстренно собрал заседание Совбеза. По итогам было объявлено, что в республике введен красный уровень террористической угрозы. Власти усилили охрану органов исполнительной власти, приняли решение выставить блокпосты на въездах в города Приднестровья, отменить празднование Дня Победы (9 мая в Тирасполе всегда проводился парад). Повышенные меры безопасности будут действовать 15 дней.

Президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что следы нападений «ведут в Украину».

«После начала боевых действий в Украине Приднестровье соблюдало нейтралитет и открыто об этом заявляло: что мы не агрессоры, что Приднестровье не планировало и не планирует нападение на наших соседей»,— заявил он, призвав руководство Украины «расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории Приднестровья».

Президент Молдавии Майя Санду 26 апреля также созвала Совбез страны. По его итогам она заявила, что в попытках эскалации задействованы силы приднестровского региона, выступающие за войну и заинтересованные в дестабилизации ситуации.

Москва также отреагировала на ситуацию в непризнанной республике. «Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые поступают оттуда, вызывают обеспокоенность»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

События в регионе, граничащем с Одесской областью Украины, прокомментировали и в Киеве. «Россия пытается дестабилизировать ситуацию в ПМР и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева»,— написал в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как бы ни реагировали на события в Приднестровье в разных столицах, очевидно одно: за все время боевых действий на Украине непризнанная республика впервые столкнулась с новой реальностью и перспективой эскалации конфликта.

Приднестровская молчащая республика

С момента начала Россией «специальной военной операции» власти Приднестровья, которое считается пророссийским, ни разу не высказали своего отношения к событиям на Украине — ни отрицательного, ни положительного. Эту тему в Тирасполе предпочитают вообще не комментировать.

Не прореагировали в ПМР и на заявление генерал-майора Рустама Миннекаева, который на прошлой неделе заявил о том, что цель второго этапа операции — сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью.

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, бывший заместитель главы МИД Приднестровья Игорь Шорников считает молчание логичным. «Для Приднестровья Украина и Россия — равновеликие партнеры по степени важности. Приднестровье сильно зависит от Украины в экономической сфере, Украина, как и Россия, страна-гарант мирного урегулирования конфликта (Москва и Киев участвуют в переговорах по урегулированию конфликта на Днестре.— “Ъ”)»,— сказал господин Шорников “Ъ”. Он добавил, что в Приднестровье треть населения — это украинцы, а около 100 тыс. жителей — граждане Украины, притом что еще 230 тыс.— граждане России. «В этой ситуации занять какую-то сторону — это вносить конфликт в общество, раскалывать его»,— отметил собеседник “Ъ”.

С этим согласен политолог Анатолий Дирун. «Сейчас Приднестровье выбрало максимально эффективную стратегию — дистанцироваться и не комментировать эти трагические события. Тирасполь очень уязвим, республика вовлечена в интеграционные международные проекты, во внешнеэкономическую деятельность и старается выдерживать нейтралитет в части высказывания отношения к операции»,— сказал эксперт в беседе с “Ъ”.

Однако последние события вынужденно вывели Тирасполь из состояния нейтралитета, заставив Москву обратить внимание на этот пророссийский анклав.

После сообщений о том, что в Приднестровье подверглись атакам различные объекты, заместитель главы МИД России Андрей Руденко (курирует отношения со странами бывшего СССР) отметил, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором Приднестровье было бы втянуто в события на Украине.

При этом еще днем ранее, 25 апреля, он заявлял, что Россия не видит никаких рисков в Приднестровье. «Наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе»,— говорил высокопоставленный дипломат.

Днестр как предчувствие

С самого начала «специальной военной операции» на Украине Киев не скрывал, что рассматривает Приднестровье как территорию, которая может быть использована для недружественных действий. Даже появлялись сообщения о том, что с территории непризнанной республики осуществлялись пуски ракет по городам Украины. Это притом, что в ПМР никаких ракет нет. Более того, экономика Приднестровья основана на торговых связях с Украиной: до конфликта именно оттуда завозились продукты и другие товары.

Теперь же Кишинев признает: с начала боевых действий на украинской территории ситуация серьезно изменилась. «Сейчас мы полностью контролируем поток товаров и людей, связь региона с остальным миром. Это происходит впервые»,— заявил в одном из недавних интервью вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

Тирасполю это не нравится. Там обвиняют молдавские власти в блокаде. По словам Игоря Шорникова, приднестровцев «очень сильно притесняют»: «Речь о той блокаде, которую Молдова развернула. Не пускают лекарства, задерживают грузы для предприятий, препятствует работе металлургического завода, который выплавляет продукцию, идущую на рынки ЕС».

Господин Шорников уверен: Молдавия пользуется создавшейся ситуацией и усиливает давление. «Так что, если говорим о том, что русскоязычные страдают, да, они страдают от действий молдавских властей»,— заключил эксперт.

В молдавском правительстве подобные обвинения отвергают, заявляя о попытках приднестровских властей политизировать чисто экономические вопросы. В бюро реинтеграции страны настаивают: молдавская сторона никогда не вводила никаких блокадных мер, а все, что требуется от приднестровских экономических агентов,— соблюдать законы, правила и процедуры, утвержденные в республике.

Подобные заявления в Тирасполе называют саморазоблачительными. «Молдавское руководство публично призналось, что применяет политику удушения Приднестровья и геноцида его населения методами экономической войны и гуманитарного террора»,— отметил МИД непризнанной республики, призвав ОБСЕ и других посредников в урегулировании конфликта на Днестре объединить усилия и повлиять на ситуацию.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов полагает, что последние события в Приднестровье не выгодны ни Приднестровью, ни Молдавии. Он считает, что в напряженности заинтересована Украина.

«В ситуации в Нагорном Карабахе Азербайджан проявляет инициативу. Он может использовать помощь Турции как старшего брата, но сам инициативен. Тбилиси тоже сам проявлял инициативу (в 2008 году.— “Ъ”), рассчитывая, что западные партнеры придут на помощь. В случае же с Приднестровьем не столько материнское государство проявляет интерес, сколько Украина. Как только два гаранта (РФ и Украина являются гарантами мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.— “Ъ”) вступили в серьезный конфликт, стало понятно, что Приднестровье будет добавленной стоимостью к противостоянию»,— сказал господин Маркедонов “Ъ”.

По словам эксперта, бенефициаром нынешней эскалации может быть Украина. «Ей выгодно открытие второго фронта для ослабления давления на Донбасс. Если говорить о выгодоприобретателе, то Украине это выгодно. Для России это, напротив, новая тяжелая ситуация. Москва пытается до последнего отсрочить какие-то жесткие варианты. Но если пойдет коренная ломка, то будет вовлечение РФ. Но очевидно, что сейчас Москве хотелось бы приоритизации, а приоритет — наступление в Донбассе»,— полагает собеседник “Ъ”.

Глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев тоже допускает вовлеченность украинской стороны. «Думаю, что это наши и Запад сработали на упреждение. Россия могла превентивно ударить, а почему мы не можем? Мы убиваем нейтральный статус Молдовы и наступление на Одессу. Это превентивный удар»,— отметил он в комментарии для “Ъ”.

Бывший заместитель главы МИД Молдавии Валерий Осталеп воздерживается от того, чтобы называть заинтересованную в обострении сторону. «Считаю, что, несмотря на то что все явно организовано и спланировано, Кишинев и Тирасполь могут совместно не допустить эскалацию. Убежден, что ни Кишиневу, ни Тирасполю это не надо. Настроение людей на обоих берегах Днестра схожее — никто не хочет войн и противостояний. Многое зависит от грамотного подхода властей Кишинева и Тирасполя»,— отметил он.

Отметим, и в Тирасполе, и в Кишиневе утверждают, что ситуация в зоне безопасности приднестровского конфликта находится под контролем миротворческих сил (на территории непризнанной республики находятся российские миротворцы, а также контингент оперативной группы российских войск). 27 апреля объединенное военное командование миротворческими силами соберется на заседание, а 28 апреля в Бендерах пройдет плановое заседание Объединенной контрольной комиссии, которая управляет миротворческой операцией.

Владимир Соловьев, Кишинев