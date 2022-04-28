Портфельные завлекающие

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Брокерские компании активизировали привлечение розничных инвесторов на фоне включения ряда крупных участников рынка в санкционные списки. Эксперты предупреждают, что небольшие компании могут не справиться с большим потоком клиентов, а затраты на доработку инфраструктуры рискуют оказаться нерентабельны. Но привлечь значительное число инвесторов удастся не многим: под санкции не попали крупные частные брокеры, а операции с рублевыми активами доступны клиентам в том числе пострадавших банков и компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После введения санкций в отношении крупных брокеров другие профучастники рынка ценных бумаг стали активнее привлекать клиентов. В частности, «Алор Брокер» предлагает всем новым клиентам первые 30 дней торги без комиссии при любом обороте, брокер «Актив» — бесплатный перевод для большинства типов активов, проценты на денежный остаток и взаимодействие со сторонними депозитариями, МТС-банк — перевод без комиссии, три месяца премиального обслуживания всем клиентам (включает бесплатные поездки на такси, повышенные ставки по вкладам, консьерж-сервис и прочее).

«Фридом Финанс» позволяет клиентам совершать сделки «с любыми ценными бумагами», которые клиенты переводят в депозитарий, «базируясь на собственном достаточно большом портфеле ценных бумаг, в том числе во внешних местах хранения», а также «возможности привлекать бумагу у внешних участников рынка». В «Финаме» при переводе портфеля от другого брокера предлагают льготный тариф на 90 дней, прямой доступ к иностранным биржам, баллы лояльности и другие привилегии.

Борьбу за клиентов продолжают и крупные брокеры, попавшие под санкции. В ВТБ предлагают льготные условия для клиентов с рублевыми активами, которые вернутся на брокерское обслуживание. Для таких инвесторов на месяц с даты открытия нового счета отменяется брокерская комиссия, а на год предоставляется 20-процентная скидка по тарифу и индивидуальные условия по услуге Advisory.

Впрочем, не все заманчивые предложения можно реально реализовать. Например, в отношении фактически заблокированных к использованию иностранных ценных бумаг. «Блокировка, как правило, означает невозможность никаких движений по счету. Если речь о вышестоящем депозитарии, то купля-продажа возможна только без изменения места хранения»,— отметили в «Ингосстрах-Инвестиции». В «Открытие Инвестиции» обращают внимание, что никто из обещающих разблокировку иностранных акций, замороженных в НРД (см. “Ъ” от 21 апреля), «публично не показал сам механизм».

Вместе с тем опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что агрессивное привлечение клиентов небольшими брокерами несет определенные риски. В «Открытие Инвестиции» считают, что многие клиенты выбирают брокера, «ориентируясь исключительно на обещания отсутствия санкционных рисков», не учитывая при этом риски, связанные с устойчивостью и качеством работы. Источник “Ъ” на финансовом рынке отмечает, что небольшие брокеры зачастую не имеют инфраструктуры, которая могла бы обслуживать значительный клиентский поток. Это влияет как на качество сервиса (скорость, простоту, удобство операций), так и на количество ошибок, нерасчетов, некорректно уплаченных налогов.

При этом создание полноценной брокерской инфраструктуры для обслуживания розницы — «крайне дорогостоящая и нерентабельная история для текущего рынка», указывает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Затраты на доработку бэк-офиса и депозитария, разработка мобильного приложения и полноценного личного кабинета, техническая поддержка и клиентский сервис потребуют инвестиции в сотни миллионов рублей и месяцы на полноценную отладку. При этом брокерский бизнес в это время в чистом виде будет нерентабелен. Заработок брокера, по его словам, лежит в продуктовых решениях, а «эти блоки зачастую также не развиты у небольших компаний, быстро создать их не получится».

Впрочем, господин Александров не ожидает, что небольшие компании смогут привлечь большое количество новых клиентов. «Рынок брокерских услуг характеризуется крайне высокой конкуренцией и низкими комиссиями», отмечает он. При этом крупнейшие частные брокеры не попали под санкции, и именно они являются приоритетными компаниями для большинства переходящих клиентов», считает эксперт.

Ксения Куликова