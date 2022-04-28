Банки переставили ипотеку

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С середины апреля снижение ипотечных ставок приобрело массовый характер — на этот шаг пошел десяток крупнейших банков. После заградительного уровня ставок более 20% спрос на ипотеку сильно упал. Однако нынешнего снижения недостаточно для большинства заемщиков, уверены эксперты, ситуацию может спасти субсидирование ставок на вторичном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Во второй половине апреля банки стали активно снижать ставки по собственным ипотечным программам. Ставки на 2,2–6,7 процентного пункта понизил десяток кредитных организаций. В их числе — Совкомбанк, ГПБ, РСХБ, Росбанк, ФК «Открытие», АБ «Россия» и др. Теперь среди крупнейших игроков остаются лишь единицы, где ставки по ипотеке начинаются с уровня выше 20%. Это, в частности, ПСБ (21,4%) и Юникредит-банк (22,5%). В ближайшее время ПСБ планирует снизить ставки, сообщили там.

Из-за заградительных ставок в марте выдачи ипотеки сократились. По предварительной оценке ЦБ, выдачи обычной ипотеки (без учета льготных программ) сократились на 10–15% и составили около 300 млрд руб. По расчетам «Дом.РФ», в марте выдачи ипотеки на вторичном рынке упали на 26% по количеству, до 101 тыс. кредитов, и на 7% в денежном выражении, до 316 млрд руб. В апреле выдачи рыночной ипотеки могли серьезно снизиться — не менее чем на 30–40% в номинальном выражении относительно уровня апреля 2021 года, поскольку к концу марта большинство ипотечных кредиторов скорректировали процентные ставки по рыночным программам кредитования до 18–25%, уточняет независимый эксперт Андрей Бархота.

Динамика апреля отражает выдачи по собранным в марте заявкам на ипотеку, когда ставки были в диапазоне 20–25%, отмечает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. По его словам, падение выдач могло усилиться в апреле, ситуация может нормализоваться, но дело не только в снижении ставок: многое будет зависеть от того, есть ли у заемщиков средства на первоначальный взнос и стабильный доход. Ставки в диапазоне 15% «еще тяжелые, но уже рабочие», говорит он.

Банкиры подтверждают сокращение выдач. «Несмотря на снижение ключевой ставки и улучшение условий по кредитам, необходимой динамики спроса на стандартные банковские программы по ипотеке пока не наблюдается. Сейчас мы проводим по ним только 10% всех сделок»,— отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. В марте спрос на классическую ипотеку заметно сократился, сейчас его в основном стимулируют льготные программы, отмечает и начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. По оценке зампреда правления Абсолют-банка Антона Павлова, «если раньше доля кредитов, выданных на покупку вторичной недвижимости, составляла в нашем банке около 70%, то теперь она сократилась примерно до 10–20%».

В дальнейшем банки продолжат снижение ипотечных ставок, ожидает Сергей Гордейко. ЦБ 29 апреля может понизить ключевую ставку на 2–3 п. п., с высокой долей вероятности до 15%, говорит он. Именно при таком уровне ключевой ставки можно рассчитывать на рост спроса и восстановление сегмента кредитования вторичного жилья, считает Евгений Дячкин. По оценке МКБ, спрос на стандартные программы сможет вернуться к уровню прошлого года и вовсе при размере ключевой не более 7–8% и в условиях, когда предложения по базовым программам будут сравнимы со льготными.

Однако вслед за ключевой ставкой зеркального снижения ставок по ипотеке ожидать не стоит, предупреждает Сергей Гордейко. Скорость снижения будет зависеть от ряда обстоятельств, однако к маю, как полагает он, практически все банки уже отреагируют и скорректируют ставки. «Размер снижения и скорость зависят от финансовых возможностей конкретного банка, в том числе ставок по депозитам, доходности ипотечных ценных бумаг и др. Стоимость денег для банка меняется не одномоментно, но реакция будет к маю»,— допускает эксперт.

В мае выдачи рыночной ипотеки, скорее всего, также покажут отрицательную динамику в годовом выражении, считает Андрей Бархота. «Ситуацию может изменить введение аналогов льготных программ для вторичного рынка жилья, вероятность которого не слишком высокая»,— заключает он. Спрос населения на ипотеку на вторичном рынке, полагает госпожа Чернышева, могло бы поддержать смягчение ценовых условий на ипотеку, а также механизмы субсидирования ставки, которое могло бы стать частью социального пакета компании-работодателя заемщика.

Ольга Шерункова