За ApplePay просят заплатить

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Двадцать покупателей техники Apple требуют от компании компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. на каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров из-за того, что на них больше не работает ApplePay. Мнения юристов относительно успеха иска разделились. Одни подчеркивают, что Apple никогда не давала гарантий повсеместной работы платежной системы, другие — что она выступает частью товара и его стоимости, а суды сейчас склонны принимать решения против покинувших РФ поставщиков. Исход дела, а также поданного ранее коллективного иска к Netflix определит дальнейшую судебную практику относительно уходящих компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В DestraLegal.ru рассказали “Ъ”, что в Пресненский районный суд Москвы 26 апреля подан коллективный иск к ООО «Эппл Рус» от покупателей техники Apple (iPhone, Apple Watch, Mac), интересы которых представляет юридическая компания. Всего в иске (его копия есть у “Ъ”) участвуют 20 покупателей. В базе суда иск пока не зарегистрирован, но истцы предоставили документы, подтверждающие его отправку. В Apple не ответили на запрос “Ъ”.

Претензии связаны с прекращением работы в России системы бесконтактных платежей ApplePay. Истцы покупали устройства с исправно работающим сервисом, но были неправомерно лишены возможности использовать программное обеспечение, объясняют в DestraLegal.ru: «Отключение функции бесконтактной оплаты является недостатком в силу закона о защите прав потребителей». Истцы требуют компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. для каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров. Ее определит суд по результатам экспертизы, уточняют юристы.

Сервисы ApplePay и GooglePay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard в начале марта, а 24 марта ApplePay начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир» в России и удалять из приложения добавленные карты (см. “Ъ” от 24 марта). Нарушение работы ApplePay связано с уходом из России Visa и Mastercard на фоне военной операции на Украине, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, «странно подавать иск к компании из-за их решения». Впрочем, позиция по картам «Мир» принадлежит уже самой Apple.

Поскольку технически ApplePay для российских владельцев гаждетов Apple доступна, шансы на удовлетворение иска «исключительно низкие», считает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Apple в целом не гарантирует возможность использования ApplePay во всем мире, например, в Индии, большинстве стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки сервис недоступен, хотя техника бренда там продается официально». Суду предстоит оценить обоснованность иска с учетом того, что требование об уменьшении стоимости товара не может быть предъявлено к его изготовителю или импортеру, если он не выступает продавцом, который и устанавливает конечную цену, отмечает юрист Vegas Lex Артем Данцев.

Однако руководитель департамента контроля качества «Амулекс» Нурида Ибрагимова, напротив, полагает, что вероятность удовлетворения исковых требований велика: по ее мнению, здесь имеет место нарушение изготовителем обязанности обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы, предусмотренной законом о защите прав потребителей. Глава практики разрешения споров Savina Legal Артем Баринов согласен, что вероятность выигрыша высокая, поскольку суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» за уход иностранных компаний: «Суды будут меньше обременять себя вопросами права и больше судить в парадигме "свой-чужой"».

Технически взыскать компенсацию с ООО «Эппл Рус» можно, несмотря на то что Apple заявила о приостановке работы в РФ, говорит Юрий Федюкин: «Юрлицо не ликвидировано, оно имеет счета, имущество, платит налоги. Но даже в случае ликвидации можно было бы привлечь к ответственности его учредителей, где бы они зарегистрированы ни были».

Российские пользователи уже подали коллективный иск к Netflix, из-за ухода компании с рынка они требуют 60 млн руб. на 20 истцов (см. “Ъ” от 13 апреля). Решения по таким делам будут определять дальнейшую судебную практику и объем обращений, говорит Нурида Ибрагимова: «Можно предположить, что судебных разбирательств не избежать зарубежным производителям автомобилей, бытовой техники».

Валерия Лебедева, Юрий Литвиненко