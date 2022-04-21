«Балтику» сливают конкуренту

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Как стало известно “Ъ”, объявившая об уходе из России Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes. Efes намерена остаться на российском рынке и имеет компетенции для управления бизнесом такого масштаба. Но сделка, вероятно, будет согласована с антимонопольными ограничениями. Голландская Heineken, говорят источники “Ъ”, продолжает искать покупателей на свои российские активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Принадлежащая Carlsberg Group пивоваренная компания «Балтика» может быть продана AB InBev Efes, рассказал источник “Ъ”, знающий о переговорах от одной из сторон. Об обсуждении сделки также слышали два собеседника “Ъ” в пивной отрасли и источник “Ъ” на алкогольном рынке. В Carlsberg Group отказались от комментариев. В AB InBev Efes «не комментируют слухи».

Датская Carlsberg Group 28 марта объявила об уходе из России и намерении реализовать местные активы из-за военной операции РФ на Украине. На период поиска нового владельца «Балтика» продолжает работу. Под ее управлением находятся восемь заводов, где выпускается 55 брендов пива, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. В 2021 году выручка «Балтики» выросла на 8,9%, до 82,58 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 34,5%, до 5,34 млрд руб.

AB InBev Efes — совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, в котором последняя владеет контролирующей долей. Управляет 11 заводами в РФ, производит пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона», Velkopopovicky Kozel и др. Выручка АО «АБ ИнБев Эфес» в 2021 году выросла на 11%, до 85,38 млрд руб., чистая прибыль — в 2,5 раза, до 5,03 млрд руб.

В 2020 году «Балтика» занимала около 27% российского пивного рынка, у AB InBev Efes было 30%, сообщали в «ВТБ Капитале». Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин полагает, что портфель брендов обоих производителей еще будет оптимизироваться, поэтому, если сделка состоится, доля объединенной компании окажется ниже суммы долей за 2020 год.

Старший юрист антимонопольной практики Vegas Lex Анастасия Каюкова говорит, что сделка может быть согласована, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит, что у объединенной компании даже при существенной доле фактически нет рыночной власти. Руководитель направления по согласованию сделок экономической концентрации и иностранных инвестиций Kulik & Partners Law.Economics Анна Митрошкина добавляет, что ФАС может выдать предписание с обязательством утвердить торгово-сбытовую и ценовую политику, отчитываться о показателях деятельности и пр.

Один из консультантов по M&A считает передачу «Балтики» AB InBev Efes «единственным разумным вариантом». AB InBev Efes остается на рынке, сравнима по масштабу бизнеса и обладает нужным опытом, отмечает он. По словам Николая Желагина, «Балтика» и AB InBev Efes вели наиболее ожесточенную конкуренцию на российском рынке с точки зрения цены, на что расходовали огромные бюджеты. В случае слияния необходимость инвестировать в цены отпадает, так как пиво региональных производителей в любом случае будет дороже, полагает он. Господин Желагин считает, что AB InBev Efes после покупки «Балтики», возможно, придется закрыть некоторые заводы, география поставок которых пересекается.

Источник “Ъ” предполагает, что Carlsberg Group сделала предложение о покупке «Балтики» нескольким интересантам. Среди них датская Berlingske называла крупного производителя безалкогольных напитков, снеков и сладостей ГК «Черноголовка», а также израильскую CBC Group, структуры которой продают бренды Carlsberg и Tuborg. В «Черноголовке» тогда говорили “Ъ”, что изучают все возникающие возможности для роста. Как отмечает источник “Ъ”, одним из условий сделки может быть оплата в валюте со счета нероссийской компании в иностранном банке, а оценку «Балтики» осложняет недозагрузка ряда заводов.

Голландская Heineken («Охота», «Три медведя», «Степан Разин» и др., в компании “Ъ” не ответили), которая также объявила об уходе из России, все еще ищет покупателей, говорят источники “Ъ”. По словам собеседников “Ъ”, семь заводов Heineken в РФ могут быть проданы разным интересантам.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург