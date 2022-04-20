Коммунисты, назад!

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Депутаты от КПРФ во вторник выступили сразу с двумя инициативами о возрождении советских символов. Группа коммунистов внесла в Госдуму законопроект о замене российского триколора красным флагом, а лидер партии Геннадий Зюганов призвал власти отказаться от традиционного декорирования Мавзолея Владимира Ленина к Параду Победы 9 Мая. Правда, предыдущее «советское» предложение КПРФ в Думе уже отвергли: профильный комитет дал отрицательное заключение на проект постановления о праздновании 100-летия СССР. Эксперт считает, что коммунистам не стоит ждать «подарков» от власти, даже несмотря на их заметный вклад в признание ДНР и ЛНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пояснительной записке к законопроекту о красном флаге авторы напоминают, что 17 марта 1991 года более 77% участников всесоюзного референдума проголосовали за сохранение СССР, а результаты опроса ВЦИОМа в начале 2021 года «показали сожаление 67% россиян о распаде Союза». В связи с этим коммунисты полагают, что в виде красного знамени «России вернется символ славных побед и великой мировой державы».

Другую схожую по духу инициативу 19 апреля анонсировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он сообщил журналистам, что представители более 50 общественных организаций планируют обратиться к президенту и Совету безопасности с просьбой не декорировать Мавзолей Ленина во время парада 9 Мая, как это делалось все последние годы. «Надеюсь, что в этот раз президент даст указание, чтобы никогда мавзолей не отгораживали деревянным забором»,— сказал господин Зюганов.

Напомним, что КПРФ и ранее не раз выдвигала предложения о «возвращении в СССР», хотя бы на символическом уровне, но думское большинство, как правило, их отвергало. Однако подготовленное коммунистами обращение к президенту с призывом признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики Госдума 15 февраля неожиданно приняла, предпочтя его более умеренному варианту единороссов (они предлагали сначала проконсультироваться с МИДом). Формально обращение стало первым шагом к спецоперации на Украине.

Воодушевившись этим успехом, КПРФ 18 февраля внесла в Думу проект постановления «О праздновании 100-летия со дня образования СССР», в котором предложила президенту отмечать этот юбилей в течение всего 2022 года. Однако профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству 18 апреля забраковал эту инициативу. В его заключении говорится, что «достижения Советской России значительны, бесспорны и общепризнаны во всем мире как двигатель прогресса, особенно в вопросах защиты прав человека». Но история СССР «неоднозначна и имеет своих героев и свои жертвы», напоминают депутаты, поэтому «идеологическое навязывание определенного отношения к указанному историческому периоду представляется не совсем правильным в современных исторических реалиях». В документе также упомянуто обращение Владимира Путина от 21 февраля 2022 года, где он говорил о допущенных руководством СССР ошибках в области нацполитики и госстроительства. «На фоне проведения спецоперации на Украине и международного обвинения России в попытках силового восстановления СССР принятие проекта не представляется своевременным и политически взвешенным»,— говорится в заключении за подписью главы комитета Павла Крашенинникова («Единая Россия»).

На заседании комитета депутат от КПРФ Анжелика Глазкова выразила несогласие с аргументом об ошибках: «Разве в Российской империи не было недостатков, разве не было крепостного права, когда людей продавали, как собак? Тем не менее заявление о 300-летии Российской империи приняли в пожарном порядке (соответствующий проект единоросс Константин Затулин внес в Думу 9 ноября 2021 года, а уже 11 ноября палата его одобрила.— “Ъ”)». Но переубедить большинство членов комитета госпоже Глазковой не удалось.

Политолог Алексей Макаркин считает, что, несмотря на успех с обращением о судьбе республик Донбасса, «подарков коммунистам не будет». «События с признанием ДНР и ЛНР развивались таким образом, что проект коммунистов стал более актуальным. Но первоначально именно вариант единороссов был основным»,— напоминает эксперт. С другой стороны, если на кого-то Россия на Украине и может опереться, то «именно на людей, которые ностальгируют по СССР» и встречают российских военных с красными флагами, подчеркивает господин Макаркин: «Это некая реальность, которую принимают из тактических соображений. Но об отношении к фигуре Ленина в России можно судить по выступлению президента, где тот оценил его роль весьма негативно». По мнению политолога, даже если мавзолей на этот раз не декорируют в День Победы, то это может быть мотивировано чем-то другим — восстановлением исторической достоверности, государственной традиции и т. д. Впрочем, коммунистам, возможно, «подарки» и не нужны, и вряд ли они всерьез рассчитывают на возвращение красного флага, допускает господин Макаркин: «Они будут по-прежнему аккумулировать протестные настроения, при этом показывая, какие они патриоты».

Отметим, что тема символики волнует не только КПРФ, но и «Единую Россию». Сенатор Андрей Турчак и депутат Ольга Занко 19 апреля внесли в Думу законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. В случае его принятия за «публичное осквернение» ленты будет грозить уголовное наказание от штрафа в размере до 3 млн руб. до лишения свободы на срок до трех лет. При совершении этих деяний группой лиц или с использованием СМИ и интернета штраф вырастет до 5 млн руб., а тюремный срок — до пяти лет.

Ксения Веретенникова