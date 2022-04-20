Молдавия поддержала Украину чисто символически

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Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете использования символов, «пропагандирующих войну». К ним относятся «некоторые буквы», а также «двухцветная черно-оранжевая ленточка». Конкретно буквы Z и V, которые наносят на российскую военную технику, используемую Россией в боевых действиях на территории Украины, в законе не указаны, но, видимо, подразумеваются. Пророссийская оппозиция готовится дать бой новому закону уже в День Победы. Спецкор “Ъ” Владимир Соловьев разбирался, какими последствиями республике, соседствующей с воюющей Украиной, грозят законодательные нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В самом сердце Кишинева есть симпатичный отель, который, в отличие от большинства монструозных здешних новостроек, гармонично вписался в исторический центр столицы. Гостиница называется Zentrum, а небольшой ресторанчик при ней — Z-cafe.

С 24 февраля, когда Россия начала боевые действия, главные постояльцы гостиницы — те, кто уехал из соседней с Молдавией страны. Уже почти два месяца перед отелем Zentrum стоят автомобили с украинскими номерами. В какой-то момент (сложно сказать, когда именно, но точно до того, как правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» приняла закон, запрещающий демонстрацию символов, пропагандирующих военную агрессию либо военные преступления) вывеска Z-cafe на стене гостиницы изменилась. Большую букву Z закрыли квадратным листом серебристой фольги — осталось только слово «cafe».

14 апреля у символа Z, а заодно и V появились новые проблемы. Парламент Молдавии принял поправки к Кодексу о правонарушениях. Среди прочего они запрещают демонстрацию, изготовление, распространение и публичное использование символики, пропагандирующей военную агрессию. Буквы Z и V в законе прямо не указаны, но, судя по всему, подразумеваются. В числе символов, используемых в контексте военной агрессии, а значит, запрещенных, в поправках указана и двухцветная черно-оранжевая лента. 19 апреля закон подписала президент страны Майя Санду, а 20 апреля он будет опубликован в «Официальном мониторе» и, соответственно, вступит в силу.

«Изменения в законодательстве Республики Молдова связаны с рядом символов и букв, которые использует российская армия в ходе войны в Украине. Они касаются запрета на территории нашей страны символов этой войны. И это никак не затрагивает нашу историческую память. Люди по-прежнему смогут чтить память героев, сражавшихся во Второй мировой войне — в той жестокой битве за мирное сосуществование народов и во имя принципов человечности»,— пояснила необходимость принятия поправок госпожа Санду.

В разрушениях и смерти, отметила она, нет героики. «Война — это не мир, а ложь — это не правда. Выступления, пропагандирующие ложные ценности, должны жестко наказываться, потому что они представляют реальную опасность для нашей безопасности, для нашей совести и для устойчивости нашего коллективного разума. Мы должны сказать твердое "нет!" войне и ее символике. Необходимо исключить ее использование в наших сообществах. Место подобных символов — на свалке истории, рядом с другими варварскими символами разрушений и смерти».

Отдельно президент подчеркнула: «Никто и никому не запрещает праздновать 9 Мая. Наоборот, мы обязаны помнить о победе цивилизации над фашизмом и нацизмом. Мы обязаны чтить павших и хранить память о главной трагедии двадцатого века — о Второй мировой войне».

Нарушение запрета будет наказываться штрафом или общественными работами. Для физических лиц штраф составит от $226 до $453, а для юрлиц — от $453 до $906. Более подробные разъяснения по поводу санкций за нарушение нового закона в среду обещает дать МВД республики.

Депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан в беседе с “Ъ” отметил, что запрет не касается случаев, когда георгиевская лента является частью оформления награды. При этом, по информации “Ъ”, во время дискуссий внутри правящей партии по поводу принятых поправок не было единодушия и звучали мнения о том, что сейчас не лучшее время и не лучший контекст для того, чтобы принимать подобные решения. Но в итоге победила иная точка зрения.

Принятие закона спровоцировало скандал внутри страны и довольно резкие заявления в России. Левая — пророссийская — оппозиция в лице Партии социалистов и Партии коммунистов Молдавии выступила с критикой власти.

«Госпожа президент Майя Санду, бороться с символами легче, чем бороться с бедностью?» — написал в своем Telegram-канале экс-президент республики, социалист Игорь Додон. «Молдаване боятся, что враждебными высказываниями, с которыми вы, госпожа Майя Санду, выступаете в последнее время, вы втянете Молдову в конфликт и войну. Нашей стране не нужны такие агрессивные месседжи, нашей стране не нужна такая власть, не имеющая ничего общего с нашими национальными интересами»,— заявил политик.

Господин Додон призвал всех выйти 9 мая на марш Победы. С похожим посылом выступили и коммунисты. В постановлении недавнего пленума партии отмечается, что запрет георгиевской ленты показал «неонацистскую сущность» власти. «Все это может привести Молдову к украинскому варианту развития событий»,— отметили в Партии коммунистов.

Свой комментарий по поводу нового закона выпустило посольство России в Молдавии. Там заявили, что «раскручиваемый западным обществом феномен "культуры отмены", направленный в данном случае на отказ от сохранения и защиты памяти, обесценивание героизма наших предков, в числе которых доблестные представители народов бывшего Советского Союза, включая нынешнюю Республику Молдова, разрушает фундамент исторической правды и справедливости», а также «лишает наши народы права на достоверную историческую память, затрудняет движение к миру и дружбе».

Жестко и даже угрожающе высказался глава Крыма Сергей Аксенов — уроженец молдавского города Бельцы. В своем Telegram-канале он написал: «Президент Молдавии Санду заявила, что георгиевской ленте место "в мусорном ведре истории" (на самом деле госпожа Санду заявила о "свалке истории".— “Ъ”). Решила пойти по стопам Украины. Уверен, что в недалеком будущем в "мусорном ведре истории" окажется сама Санду — рядом с представителями нынешнего киевского режима».

Таким образом, новый закон спровоцировал сразу два конфликта — внутри- и внешнеполитический. Возникает вопрос, чем это обернется, например, 9 мая. В этот день в разных городах Молдавии, включая столицу, традиционно проходят многолюдные шествия. Не стоит забывать и о Гагаузии — автономном регионе страны, где большинство населения ориентируется на Россию.

«Я не знаю, просчитала ли Майя Санду свои силы, чтобы принять это решение. Понимаю, что ей надо было принять его, потому что без него она выглядела бы нехорошо. Решение, бесспорно, на руку социалистам, и теперь появляется вероятность силовых решений»,— сказал в беседе с “Ъ” глава кишиневского Института общественных политик Аркадие Барбарошие. Впрочем, добавил он, пока неясно, действительно ли социалисты попытаются вступить в схватку с президентом. «Готовы ли люди выйти на улицу по призыву социалистов? Не знаю. И не знаю, готовы ли сами социалисты выйти на улицу»,— сказал эксперт.

Партия социалистов ранее проводила массовые акции. Но до сих пор никогда не шла на реальное обострение уличной борьбы.

Глава ассоциации «За демократию участия» Игорь Боцан полагает, что дестабилизация маловероятна. «Революционного потенциала нет, а ключевое слово сейчас — неопределенность»,— говорит собеседник “Ъ”. По его словам, оппоненты власти с точки зрения перспектив до некоторой степени правильно поступают, критикуя власть за ситуацию в экономике. Однако, думает он, они даже мысли не допускают о том, что состоятся досрочные выборы и они победят. «Нынешняя власть хотя бы внешнюю поддержку получает (ЕС и США финансово помогают Молдавии.— “Ъ”). А единственное, на что может надеяться оппозиция,— на дешевый газ от России. Это не мало, но вопрос в том, будет ли газ дешевым. Поэтому неопределенность — самое лучшее слово, которое определяет безумную ситуацию»,— сказал господин Боцан.

Назвав запрет логичным, поскольку «не может один и тот же символ обозначать победу в войне и агрессию в отношении братского народа», Игорь Боцан отметил, что новый закон принимался в том числе потому, что «на Молдову идет прессинг со стороны украинцев, которые считают, что местные власти недостаточно проявляют солидарность». «Полагаю, это минимальное, что могло сделать правительство, дабы показать, что Молдова — в обойме»,— предположил эксперт.

О том, что Киев давит на Кишинев в связи с недостаточной, по мнению украинской стороны, поддержкой Украины, “Ъ” говорили и другие собеседники. Впрочем, украинские власти заявляют это открыто. Так, вице-премьер Ирина Верещук в недавнем интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV обвинила Кишинев в желании «усидеть на двух стульях». «Если у людей, которые представляют власть в Молдове, есть сила и дух, то они должны называть вещи своими именами. Не подыскивая выражений, которые позволили бы усидеть на двух стульях. Российский газ разбавлен кровью наших детей»,— заявила госпожа Верещук.

Чиновнице ответил молдавский посол в Киеве Валериу Киверь. У себя в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) он написал, что «Молдова была рядом с Украиной с первых дней войны и свою поддержку продемонстрировала конкретными действиями, а не красивыми словами». Об этом, написал дипломат, могут рассказать и десятки тысяч украинских беженцев, которых приняла и до сих пор принимает республика. Основанные на эмоциях и оторванные от реальности заявления, отметил господин Киверь, не помогают, а, напротив, разобщают.