Продукты не вписались в договоры

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Регулирующая отношения производителей продуктов и ритейлеров комиссия выступила за приведение типовых договоров поставки к нормам отраслевого Кодекса добросовестных практик. Такие договоры вопреки кодексу часто накладывают на поставщиков жесткие обязательства в части исполнения заказов и согласования новых цен. Но ритейлеры вряд ли станут предоставлять всем производителям хорошие стартовые условия, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП; на добровольной основе регулирует отношения поставщиков и сетей) выступила за приведение типовых договоров поставки продовольственных товаров сетей в соответствие с нормами КДП. Об этом говорится в протоколе заседания, согласованном на прошлой неделе.

Вопрос инициировался объединениями поставщиков продуктов питания. Исполнительный директор «Руспродсоюза» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май» и др.) Дмитрий Востриков поясняет, что типовые договоры ряда сетей противоречат кодексу в части подтверждения и отказа от заказа со стороны поставщиков, порядке взаиморасчетов и возможностей для изменения цен. Так, КДП позволяет поставщику отказаться от выполнения заказа, если его объемы ниже минимального уровня либо превышают максимальный. Срок согласования новых цен не должен превышать 45 дней, и сетям запрещено требовать от поставщиков данные об установлении цен у конкурентов.

По словам господина Вострикова, производители вынуждены подписывать договоры в версии сетей, чтобы не лишиться канала продаж. В результате поставщику приходится отгружать увеличенные объемы продукции по требованию сетей, опасаясь штрафов, хотя это вредит экономике производителей, отмечает он. Собеседники “Ъ” среди поставщиков рассказывают, что ритейлеры также требуют при согласовании новых цен предоставить подтверждения принятия прайс-листа конкурентами, что противоречит КДП, а также в целом затягивают сроки принятия повышенных цен.

Вопрос соответствия типовых договоров сетей нормам саморегулирования возник на фоне кризиса, который сопровождался ажиотажным спросом и перебоями с поставками. Для недопущения пустых полок производители уже просили ритейлеров временно отменить штрафы, ускорить процессы согласования цен и расчетов, но к послаблениям оказались готовы не все сети (см. “Ъ” от 4 апреля). Как отмечает Дмитрий Востриков, приведение типовых договоров всех сетей в соответствие с КДП позволило бы минимизировать конфликты, сократить сроки утверждения соглашений, оптимизировать ценообразование и цепочку поставок. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев подчеркивает, что приведение договоров сетей в соответствие с КДП — принципиальный вопрос саморегулирования, без решения которого нет смысла обсуждать другие темы.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) Игорь Караваев, мнение которого отражено в протоколе, указывает, что типовые договоры сетей содержат основные условия поставки, предназначенные для широкого круга поставщиков, в том числе неприсоединившихся к КДП. А соблюдающие кодекс производители вправе получить в договоре условия, полностью соответствующие КДП, указывает он. Кроме того, добавляет господин Караваев, использование поставщиком и сетью практик, не включенных в КДП, не может свидетельствовать о недобросовестности сторон. В АКОРТ добавили, что типовая форма договора — это просто шаблон, а финальные условия согласовываются сторонами в переговорах. В X5 Group, «Магнит», «Ленте» и Auchan тему не прокомментировали.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что ритейлерам вряд ли целесообразно предоставлять всем поставщикам одинаково хорошие стартовые условия. Подобное «уравнивание» может способствовать и злоупотреблениям со стороны недобросовестных контрагентов, указывает он. Как отмечали собеседники “Ъ”, ритейлеры сегодня опасаются идти на послабления в отношениях с поставщиками, опасаясь ухудшения исполнения заказов в условиях возможного дефицита некоторых позиций.

Анатолий Костырев