Тарифы стали велики

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Собственники металлургических компаний на совещании у президента России Владимира Путина 20 апреля планируют обсудить снижение налоговой нагрузки, а также отказ от роста тарифов ОАО РЖД. Эти меры призваны поддержать отрасль в ситуации, когда цены на металл на внутреннем рынке сдерживаются, а борьба за экспортные рынки обострена до предела. По мнению экспертов, едва ли налоги будут существенно снижены, однако государство может поддержать спрос на металл внутри страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Вопрос налогообложения может стать центральным в ходе обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с собственниками крупнейших металлургических предприятий, рассказали “Ъ” несколько источников. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание запланировано на 20 апреля.

По данным “Ъ”, металлурги хотели бы вернуть систему налогообложения к моменту до 2021 года, то есть до краткого повышения НДПИ и введения специального акциза на жидкую сталь.

Однако, если это невозможно, они предлагают зафиксировать в формулах НДПИ и акциза уровни цен, которые позволят Минфину получить запланированные бюджетные доходы. Минфин закладывал в бюджет 2022–2024 годов поступления от акциза на общую сумму 179,45 млрд руб. В 2022 году в бюджет должно поступить 61,6 млрд руб., в 2023 году — 59,1 млрд руб., в 2024 году — 58,75 млрд руб. Расчет акциза привязан к экспортной цене сляба FOB Черное море, размер которого каждый месяц определяется ФАС. На март, по данным ФАС, экспортная цена сложилась на уровне $848 за тонну против $622 в январе.

Во-вторых, металлурги хотят предложить президенту отсрочить прекращение действия института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) до конца 2025 года. Он должен прекратить свое действие в 2023 году. Режим КГН позволяет группам платить налог на прибыль как одна компания, объединяя прибыли и убытки разных предприятий, входящих в группу.

Другим острым вопросом являются планы ОАО РЖД повысить железнодорожные тарифы, в том числе существенно увеличить экспортную надбавку, что ударит в первую очередь по металлургам и производителям угля. Лобби черных металлургов «Русская сталь» уже протестовала против этих инициатив, обсуждение которых пока продолжается (см. “Ъ” от 28 марта).

Экспортные возможности российских металлургов значительно снизились после начала военного конфликта на территории Украины, так как ЕС запретил импорт определенных видов металлопродукции, а персональные санкции в отношении акционеров ряда компаний автоматически закрывают европейский рынок, вынуждая металлургов искать новые рынки сбыта.

Также металлурги просят провести работу с производителями угля по сдерживанию отпускных цен, которые, по словам собеседника “Ъ”, с ноября 2020 года выросли на 500%.

Правительство после начала боевых действий на Украине проводит политику сдерживания цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и предлагает в ценообразовании уходить от мировых котировок. По итогам мартовского совещания министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с акционерами металлургических компаний заявлялось, что «у металлургов в себестоимости также есть сильно подорожавшее за последнее время сырье: уголь, кокс, пек, металлолом», и по этим позициям также необходимо уходить от прямой корреляции с мировыми ценами.

Часть предложений металлургов обсуждалась на совещании у вице-премьера Юрия Борисова в начале апреля. Как следует из протокола совещания, с которыми ознакомился “Ъ”, Минфину, Минэкономики, Минпромторгу и РСПП поручено рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки по НДПИ и акцизу на сталь «с учетом ранее запланированных объемов налоговых отчислений в федеральный бюджет». Также предлагается скорректировать механизм специального инвестиционного контракта в части взимания новых налогов, в том числе в части акциза на жидкую сталь.

Желание металлургов ограничить индексацию тарифов ОАО РЖД является вполне справедливым, говорит Сергей Гришунин из НРА. По его мнению, задача борьбы с инфляцией, которая стоит перед правительством, может стать союзником металлургов. Что касается отсрочки срока действия режима КГН, то, по мнению эксперта, она противоречит задаче поддержки региональных бюджетов и может встретить сопротивление.

Сергей Гришунин полагает, что инициатива сдерживания цен на уголь внутри РФ может получить поддержку. Но снижение налоговой нагрузки до уровня 2020 года вряд ли возможно, так как конъюнктура экспортных рынков все еще благоприятная и у металлургов сохраняется возможность пополнять бюджет. Эксперт считает, что наиболее важной является задача стимулирования внутреннего спроса на металл за счет масштабного развития инфраструктуры.

Евгений Зайнуллин