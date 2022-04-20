Дагестанского вице-премьера признали безопасным

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Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, а выпустив его на свободу, обязал отмечаться в инспекции по месту жительства. Экс-чиновнику, который в октябре 2019 года был осужден на пять с половиной лет колонии общего режима по делу о растрате 41 млн руб. бюджетных средств, осталось сидеть всего чуть больше месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Дагестана Раюдин Юсуфов, выйдя на свободу, должен будет отмечаться в инспекции по месту жительства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Дагестана Раюдин Юсуфов, выйдя на свободу, должен будет отмечаться в инспекции по месту жительства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выйти на свободу досрочно бывшему вице-премьеру Дагестана Раюдину Юсуфову удалось со второй попытки. Год назад экс-чиновник уже подавал прошение об УДО, но тогда суд ему отказал, посчитав, что «нет достаточных данных о том, что Юсуфов полностью утратил общественную опасность и твердо встал на путь исправления». А в конце прошлого года защита экс-чиновника пыталась добиться замены оставшейся части наказания на более мягкое, ссылаясь на его примерное поведение, но суд отказал, отметив, что оно «входит в обязанности осужденного».

«Ходатайство об УДО осужденного Юсуфова удовлетворено, он освобожден с обязанностью отмечаться в инспекции по месту жительства»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы.

Вице-премьер Дагестана Раюдин Юсуфов и его начальник, руководитель республиканского правительства Абдусамад Гамидов были привлечены к ответственности в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств. По версии следствия, чиновники в сговоре с бывшим директором казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамилем Кадиевым в 2015–2016 годах растратили и похитили около 100 млн руб., выделенных на реализацию целевой федеральной программы. В частности, речь шла о средствах, которые предназначались сразу на несколько проектов: приобретение здания с участком земли под детский сад в селе Халимбекаул Буйнакского района; на капремонт и расширение подъездных путей автодороги Махачкала—Каспийск; на реконструкцию в столице Дагестана спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства; на строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», а также на снабжение газом, электричеством и водой ООО «Дагагрокомплекс», расположенного возле села Речное в Кизлярском районе.

Сначала все эти преступные эпизоды расследовались раздельно, но позже Следственный комитет России объединил их в одно производство. Расследование хищения 41 млн руб. при реконструкции спецприемника временного содержания было завершено в декабре 2018 года. Материалы по нему были выделены в отдельное производство. Именно по обвинению в этом преступлении экс-премьер Абдусамад Гамидов и его бывший заместитель Раюдин Юсуфов получили шесть с половиной и пять с половиной лет колонии общего режима соответственно. Защита экс-чиновников была убеждена, что их осудили незаконно.

Стоить отметить, что Раюдину Юсуфову с учетом того, что он более двух лет провел в СИЗО, год пребывания в котором засчитывается за полтора, оставалось сидеть месяц с небольшим. «Да, уже 23 мая этого года он (Юсуфов.— “Ъ”) должен был выйти на свободу. Но так практикуется, даже за неделю до окончания срока добивались выхода по УДО. Это важно тем, кто в заключении»,— заявил “Ъ” адвокат Эдуард Исецкий.

За три месяца до окончания своего срока, 2 февраля 2022 года, условно-досрочно вышел на свободу сын бывшего вице-премьера Дагестана Вадим Юсуфов, который был осужден на три года колонии за попытку оказания давления на свидетеля обвинения по делу своего отца. Двое других фигурантов дела о давлении на свидетеля обвинения — адвокат Дагир Хасавов и родственник экс-премьера Дагестана Абдусалам Джамалутдинов, приговоренные к шести и четырем с половиной годам заключения соответственно, продолжают отбывать наказание. Шамиль Кадиев за взятку получил четыре года и штраф на сумму около 8 млн руб.

Муса Мурадов