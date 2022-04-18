Евро заполняет объем

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На торгах Московской биржи объем операций с евро впервые превысил объем операций с долларом. Европейская валюта является основным средством платежа за газ, что повышает ее долю в обороте биржевого рынка. К тому же приближающийся налоговый период способствует росту продаж валютной выручки. В условиях ограниченного спроса со стороны импортеров это приводит к сильному ослаблению курса ведущих валют. И в такой ситуации ЦБ может ввести новые послабления в валютном регулировании для избежания излишнего укрепления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В понедельник, 18 апреля, объем торгов евро с поставкой «завтра» на Московской бирже превысил 83 млрд руб. и впервые оказался выше, чем объем торгов долларом с поставкой «завтра» — 81,2 млрд руб. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что повышенный объем торгов евро с поставкой «завтра» связан с отсутствием торгов с поставкой «сегодня» из-за праздничных дней в Европе, в результате часть продавцов валюты перешла в этот сегмент. Главный аналитик ПСБ Егор Жильников называет это локальным эффектом и не исключает, что доля «выровняется» уже на следующий день.

Впрочем, доля операций с европейской валютой устойчиво растет последние два месяца: если в начале года на них приходилось лишь 10–20% от объема торгов американской валютой, то к концу прошлой недели доля достигла 80%. Одновременно выросла и доля операций с юанем, которая устойчиво держится в районе 20% от объема торгов американской валютой. Вырос и общий объем торгов европейской валютой. Если в начале года он в среднем составлял чуть более €700 млн (в обоих режимах), то с начала апреля в среднем достиг €1 млрд. Вместе с тем объем операций с долларом сокращается. Если в январе—феврале объемы торгов с американской валютой составляли $4–6 млрд, то в апреле они редко превышают $2 млрд.

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Активные продажи евро привели к 15:00 к снижению курса до 81,4 руб./€, минимума за неделю. По словам Михаила Васильева, видно, что крупный игрок или игроки продают валюту на бирже. По его мнению, сказывается «апрельский налоговый период, когда экспортеры активно продают валютную выручку для расчетов с бюджетом». Егор Жильников отмечает, что российская валюта крепнет к доллару и евро благодаря сохраняющемуся высокому спросу на рубли внутри страны, а также «малому спросу на иностранную валюту за счет ограниченного импорта».

При этом в ходе биржевых торгов курс евро—доллар опускался до отметки $1,04, тогда как на внешнем рынке он составлял $1,08, то есть спред достигал 3,8%. Даже с учетом коррекции к концу дня разница внутреннего курса с внешним превышала 2,8%. Аналогичная ситуация возникала в середине марта, когда спред с внешним курсом достигал 3%. Михаил Васильев поясняет, что арбитражные операции (которые могли бы выровнять внешний и внутренний курсы ведущих валют.— “Ъ”) существенно ограниченны из-за большой изолированности внутреннего и внешнего валютных рынков вследствие жестких ограничений в РФ.

При этом участники рынка надеются, что нерезиденты начали тестировать процесс покупки российского газа за рубли. Тем более что на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявлял, что «с переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров».

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, вероятно, что в евро пошла оплата за газ в рублях. Однако официальных подтверждений этого нет, тем более что западные контрагенты могут не спешить с оплатой голубого топлива за рубли до начала следующего месяца (см. “Ъ” от 18 апреля).

Вместе с тем в конце торговой сессии активность заметно сократилась, и на малых оборотах курс евро вернулся к 83,7 руб./€, а курс доллара — к 79,75 руб./$. В начале месяца после серии таких игр на понижение ведущих валют ЦБ пересмотрел регулирование валютных торгов, в частности отменил введенную ранее 12-процентную надбавку при биржевой продаже валюты. В понедельник на выступлении в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор рассматривает «возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами» (сейчас 80%).

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин