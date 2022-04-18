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Производители продуктов питания опасаются, что власти РФ в ответ на санкции ЕС запретят въезд в страну европейских фур. Они просят правительство не принимать такое решение, иначе пищевая отрасль, которая уже ощущает последствия рестрикций Евросоюза, окончательно останется без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет. Это грозит разрывом производственных цепочек, так как для замены поставщиков сырья и создания новых логистических коридоров потребуется значительное время, предупреждают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкции ЕС уже создали серьезную проблему с поставками ингредиентов в Россию, а контрсанкции могут и вовсе остановить грузопотоки

Фото: WOJTEK JARGILO / EPA-EFE / Vostock Photo Санкции ЕС уже создали серьезную проблему с поставками ингредиентов в Россию, а контрсанкции могут и вовсе остановить грузопотоки

Фото: WOJTEK JARGILO / EPA-EFE / Vostock Photo

В распоряжении “Ъ” оказалось датированное 14 апреля обращение восьми ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить запрет на ввоз в РФ пищевых ингредиентов европейским автотранспортом. Под обращением, в частности, стоят подписи руководителей Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза, «Союзнапитков».

Сырье для производителей продуктов, как и медикаменты, не попали под ограничения Евросоюза. Но производители опасаются, что власти РФ в ответ на принятый 8 апреля пятый пакет санкций, запрещающих в том числе въезд российских и белорусских фур на территорию ЕС, примут зеркальные меры. В аппарате правительства “Ъ” лишь сообщили, что пока не получили обращение. В Минсельхозе не смогли оперативно предоставить комментарии.

Как пишут авторы документа, ситуация в отрасли уже очень сложная: европейские перевозчики сейчас воздерживаются от доставки грузов в РФ. Они опасаются конфискации фур в России в случае принятия властями страны зеркальных контрсанкций, поясняют отраслевые союзы.

Источник в “Ъ” в отрасли говорит, что поставщики из ЕС ввозят ингредиенты в РФ через другие страны, пытаясь избежать пересечения границы Польши и Белоруссии. Это привело к росту стоимости логистики. Из-за запрета пересечения границы большегрузов из России и Белоруссии, а также закрытия портов стоимость фур из Европы выросла уже на 50–100% год к году, отмечает зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

По словам участников рынка, в выходные из-за санкций ЕС на границе Польши и Белоруссии пробки из фур растянулись почти на 80 км. Логистический коллапс усугубило принятое 15 апреля Белоруссией решение перегружать отправляемые в РФ грузы из ЕС в специализированных пунктах на белорусские и российские транспортные средства, говорят собеседники “Ъ”.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году в РФ ввезено продовольственных товаров на $34,3 млрд, что составляет 11,6% от всего импорта. На страны ЕС приходится почти 60% импорта пищевых продуктов и ингредиентов, а самый крупный поставщик — Германия, говорит источник “Ъ” в отрасли.

Российские производители не могут полностью заместить выпадающие ингредиенты из Евросоюза. «Есть сырье, по которому компании на 100% зависят от европейского импорта, в случае с ферментными премиксами, используемыми в производстве напитков и кормов, доля поставок из ЕС достигает 60%»,— говорит один из производителей.

Производство напитков — один из самых импортозависимых сегментов на пищевом рынке, из-за рубежа завозятся концентрированные соки, в том числе для детского питания, и ингредиенты для безалкогольных напитков, говорит президент «Союзнапитков» Максим Новиков. Пивоваренная отрасль, по словам представителя компании «Вятич» Владимира Маматова, пока не может обойтись без импортного хмеля, солода и дрожжей.

Введенные ЕС санкции уже серьезно влияют на российскую пищевую промышленность. Сейчас возникли проблемы с многослойной комбинированной упаковкой, поясняет господин Новиков. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов добавляет, что пятый пакет санкций ЕС затронул более 700 групп товаров для пищевой отрасли, включая технику, оборудование, запчасти, расходные материалы и компоненты для упаковки.

Максим Новиков подчеркивает, что для замещения поставщиков ингредиентов из ЕС потребуется значительное время. «Пока найдутся новые контрагенты и отгладятся альтернативные логистические коридоры, производственные цепочки разорвутся. Это вызовет рост цен»,— говорит он. В случае введения Россией зеркальных санкций Владимир Маматов ожидает сжатия ассортимента и объемов производства.

Из-за турбулентности в экономике, добавляет управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, «ситуация меняется раз в два-три дня, и опасения участников пищевого рынка по поводу контрсанкций вполне оправданны».

Алексей Полухин, Халиль Аминов