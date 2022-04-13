Синдром отмены

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Внимание туроператоров сфокусировано на подготовке к летнему сезону, но агентов и туристов сейчас больше волнуют туры, отмененные из-за российско-украинского кризиса. На рынке их уже принято называть «военными турами», и именно к ним сводится дискуссия под любым постом в соцсетях главы Ростуризма Зарины Догузовой. «Интересно, как теперь куда-то поехать, если твои деньги застряли у туроператора на непонятном депозите?» — спрашивает один из клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Волноваться есть из-за чего: согласно оценкам Ассоциации туроператоров России, до мартовского обвала продаж бизнес успел продать туров на 40 млрд руб. Сначала была надежда получить по обязательствам отсрочку, по аналогии с «ковидными» турами, средства за которые турбизнес мог депонировать на длительный срок.

Но второй раз это вряд ли сработает. «Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты просто закрыты. Поэтому нужно выдать деньги»,— заявлял Владимир Путин на совещании с представителями авиаотрасли. Турбизнесу вряд ли стоит ждать другого подхода.

Однако сейчас рассчитаться с гражданами будет сложнее, чем в активную фазу пандемии: сформировать резервы компании не успели, а предоплаты туристов остались на счетах зарубежных партнеров.

Предложить клиенту альтернативу или отправить его в путешествие с заменой рейса для туроператоров часто значит профинансировать поездку из собственных средств.

На такой ход можно было бы рассчитывать до 24 февраля, надеясь, что бизнес решит сохранить лояльную аудиторию. Но теперь бюджет на жесты доброй воли не предусмотрен: чаще всего операторы, по словам агентов, предлагают отменить поездки за вычетом фактически понесенных расходов или доплатить с учетом изменившейся стоимости перелета.

Не все клиенты на такое согласны. «Когда мы покупаем тур, нам говорят, что он зафиксирован в евро и меняться стоимость не будет. Но случилось то, что случилось, и начались какие-то сумасшедшие доплаты. Почему туристов это должно волновать?» — задается вопросом один из комментаторов в Telegram.

При этом ждать, что туроператоры добровольно изменят свою политику, не стоит.

С одной стороны, многим из них уже нечего терять. С другой — основным объектом угроз и выплеска негодования пока становится турагентская розница, через которую операторы до сих пор продают до 80–90% путевок.

Хотя розничному турбизнесу ссориться с крупным не с руки, но уже сейчас в профильных группах агенты массово советуют друг другу и туристам подавать иски к туроператорам. По их логике именно операторы не исполнили обязательства.