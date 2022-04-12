Не очень-то и хотелось

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник обнародовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к уходу западных брендов из-за ситуации на Украине. Половина опрошенных отнеслась к их уходу безразлично; в успехе импортозамещения в той или иной степени уверены 85% респондентов. У тех, кто заметил уход западных брендов, наибольшее огорчение вызвали решения IKEA, автомобильных компаний и «Макдональдса». По мнению эксперта, оптимистичный настрой россиян связан с восприятием ситуации как «затянувшейся зимы», которая рано или поздно закончится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно результатам нового опроса ВЦИОМа, половина россиян не переживает по поводу ухода ряда западных брендов из-за начала спецоперации России на Украине. Представители другой половины чаще всего сожалеют об уходе IKEA, а также автомобильных компаний и импортеров запчастей (так ответили по 6% респондентов), «Макдональдса» (5%) и Apple (3%). По 2% россиян сожалеют об уходе Procter & Gamble и H&M, 12% респондентов затруднились назвать ушедшие компании, а 8% опрошенных вообще услышали о том, что кто-то покинул российский рынок, впервые.

Напомним, все магазины IKEA прекратили свою работу на территории России 4 марта предварительно на три месяца, рестораны «Макдональдс» закрылись 15 марта ориентировочно на полтора месяца. Мировые автоконцерны, ранее присутствующие в России, так или иначе приостановили деятельность на территории нашей страны после начала военных действий и еще до введения санкций, коснувшихся отрасли, из-за проблем с логистикой. Сейчас в России работают только заводы КамАЗа, ГАЗа, УАЗа, а также «Мазда Соллерс» и китайский Haval, поставки машин и компонентов в страну затруднены, но продажи идут со складов. Санкции запрещают поставку автомобилей из США, машин дороже €50 тыс. из ЕС и дороже 6 млн йен из Японии. Также из ЕС ограничен ввоз комплектующих и грузовиков.

39% респондентов ВЦИОМа считают, что уход западных компаний не скажется на их жизни; еще 21% полагает, что скажется слабо, 23% — умеренно, 12% — сильно.

Большинство респондентов (14%) из-за ухода западных компаний ожидают роста инфляции, обесценивания рубля, еще по 6% ожидают проблем с автозапчастями и снижения уровня жизни. Среди других распространенных опасений — безработица, недоступность бытовой техники и электроники, проблемы с лекарствами. При этом 85% опрошенных в той или иной мере верят в успех импортозамещения: 48% россиян считают, что российские производители смогут заменить продукцию и услуги ушедших компаний по большинству позиций; 20% предполагают, что российские производители смогут полностью заменить западный бизнес; еще 17% верят, что отечественные компании лишь частично заменят товары и услуги зарубежных. Мнения о том, что российские производители вообще не смогут заменить ушедшие бренды, придерживаются 9% опрошенных.

Политолог Владимир Шемякин считает, что опросы говорят прежде всего о том, что респонденты воспринимают санкции и уход западных компаний как некоторую «затянувшуюся зиму», которая рано или поздно закончится. «Это логичные ответы, если предполагать, что все введенные ограничения продлятся два-три месяца. А вот если бы респонденты прогнозировали, что они продлятся годы, то их ответы могли бы быть другими. Сейчас только 6% жалеют об уходе автомобильных компаний, потому что в краткосрочной перспективе это не так страшно. Какие-то запасы запчастей есть, их можно будет раздобыть. Другое дело допустить возможность, что мы окажемся в ситуации Кубы, где ездят на дореволюционных машинах»,— поясняет эксперт. Господин Шемякин подчеркивает, что в нормальной ситуации импортируются товары, которые дороже произвести, чем купить за границей, а импортозамещение может привести к росту цен. Кроме того, санкции пока коснулись только той части населения, которая была интегрирована в мировую экономику, имела хороший доход, привыкла к импортным вещам. Лишившись доступа к ним, они поднимут спрос и на продукты для более бедных слоев населения, говорит политолог: «И как это скажется на общественных настроениях — вопрос».

Елена Рожкова, Андрей Винокуров, Ольга Никитина