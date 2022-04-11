Ивану Сафронову отказали всей тройкой

12K 2 мин. ...

Тройка судей Мосгорсуда отказала обвиняемому в госизмене бывшему специальному корреспонденту “Ъ” и «Ведомостей», действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову в предоставлении доступа в интернет. Подсудимый на втором заседании по его делу просил ноутбук и возможность войти в сеть, чтобы доказать: все якобы переданные им зарубежным спецслужбам данные можно с легкостью найти в открытом доступе. Также отрицающий свою вину журналист безуспешно просил суд разъяснить ему обвинение, сути которого уловить до сих пор не смог, а заодно и раскрыть секретные положения, которые он нарушил. Получив отказ на все просьбы, адвокаты назвали только начавшийся процесс похоронами правосудия, так как их лишили любой возможности защищаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов не добился даже протоколов состоявшихся заседаний

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Сафронов не добился даже протоколов состоявшихся заседаний

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ко второму дню заседаний защита Ивана Сафронова подготовилась основательно, написав хоть и одно, но весьма объемное ходатайство. Как пояснил “Ъ” один из адвокатов Дмитрий Талантов, в нем были затронуты все вопросы, которые вставали еще на стадии предварительного следствия и на которые защита и сам обвиняемый не получили внятных ответов. Часть вопросов, как сообщал ранее “Ъ”, уже была изложена в ряде ходатайств, поданных во время предварительных слушаний, и отклонена судом. Разница заключалась в том, что ранее они в основном задавались судье Дмитрию Гордееву лично, а в понедельник — уже тройке судей под его председательством.

Впрочем, как оказалось, от количества слагаемых в данном случае сумма не меняется.

«Нам отказали во всем! Этот день я могу назвать похоронами российского правосудия!» — с горечью заявил господин Талантов.

По его словам, само обращение к суду состояло из трех основных позиций. Первым посылом была уже многократно прозвучавшая просьба самого Ивана Сафронова наконец разъяснить суть обвинений: что он якобы сделал за вознаграждение для немецкой и чешской разведок? Но, оказалось, что это совершенно секретные данные. Секретными и не подлежащими разглашению являются, по мнению суда, и девять неких нормативных внутриведомственных положений, которые якобы нарушил Иван Сафронов.

«Я просил пояснить, о чем хотя бы идет речь: может быть, о выращивании огурцов и помидоров, а не об оружии и политике, но натолкнулся на отказ!» — сообщил господин Талантов. Также адвокаты просили наконец дать возможность их доверителю получить на некоторое время ноутбук с доступом в интернет. Обвиняемый уже не раз говорил, что ему достаточно трех часов, чтобы показать следствию или суду «на пальцах», что секретные сведения, передачу которых ему вменяют, находятся в открытом доступе.

«Ничего этого суд не разрешил — теперь мы не узнаем, в чем же Иван обвиняется и какие нормы закона нарушил, и больше того, нам не дадут возможность представить доказательства, что данные его журналистских расследований получены из открытых источников, это просто крах правосудия»,— сказал Дмитрий Талантов.

«Вишенкой на торте» череды судебных отказов он назвал отказ в изготовлении и предоставлении защитникам в перерывах заседаний для ознакомления их протоколов. Он напомнил, что через суд безуспешно добивался делать выписки из материалов уголовного дела ФСБ хотя бы несекретных документов, и до сих пор обжалует отказы следователя. Теперь же протоколы судебных заседаний необходимы для понимания сути и уточнения деталей уже происшедшего в процессе. В своем ходатайстве защитник сослался на постановление Конституционного суда РФ, который разрешил суду действовать таким образом в закрытых и длительных процессах. «И тут снова получили отказ, причем по тем самым основаниям, которые указал Конституционный суд,— из-за большого объема материалов и продолжительности слушаний»,— с недоумением сообщил господин Талантов. Он также добавил, что в понедельник представители прокуратуры под руководством известного по ряду громких, в том числе и «шпионских», дел гособвинителя Бориса Локтионова начали оглашать протоколы следственных действий и письменные материалы уголовного дела, после чего, очевидно, стоит ожидать вызова в суд для допроса первых свидетелей.

Сергей Сергеев