От Ивана Сафронова засекретили его обвинение

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В Мосгорсуде в понедельник начался процесс по уголовному делу бывшего специального корреспондента “Ъ” и «Ведомостей», действующего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. По версии следствия, журналист собирал и передавал, в том числе за денежное вознаграждение, немецкой и чешским разведкам данные об обороноспособности России. Сам Иван Сафронов свою вину категорически отрицает, настаивая, что никогда с иностранными разведслужбами не сотрудничал, а в общении со знакомыми использовал данные только из открытых источников. Он подчеркивает, что обвинение явно «надуманно» и не содержит описания его шпионской деятельности. На проходящем в закрытом режиме процессе адвокаты просили суд вернуть дело в прокуратуру из-за многочисленных нарушений УПК, но получили отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов попросил ноутбук и три часа, чтобы доказать свою невиновность

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Сафронов попросил ноутбук и три часа, чтобы доказать свою невиновность

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первое заседание по рассмотрению дела Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ), продолжалось до позднего вечера. Началось оно, как пояснили представители защиты, с подачи еще одного «объемного» ходатайства о возвращении материалов дела в прокуратуру в порядке ст. 237 УПК РФ. Адвокаты посчитали, что в них содержится множество нарушений законодательства, которые не позволяют суду вынести законное и обоснованное решение по делу. Защите в удовлетворении ходатайства было отказано.

После этого представитель Генпрокуратуры РФ Борис Локтионов зачитал обвинительное заключение. Сами слушания, отметим, проходят в Мосгорсуде за закрытыми дверями, так как часть материалов дела закрыта грифом «секретно» или содержит данные, составляющие гостайну. Последнее обстоятельство также стало основанием для того, чтобы поручить вынесение решения по этому уголовному делу тройке профессиональных судей, председательствующим в которой является Дмитрий Гордеев.

Иван Сафронов после выступления прокурора, высказывая свое отношение к предъявленному обвинению, как сообщили “Ъ” представители его защиты, в очередной раз заявил о своей полной невиновности. Он снова напомнил, что ему не дают защищаться от «надуманного», «абсурдного» и «дикого» обвинения, а в материалах дела так и не появилось указаний на то, «в чем заключается измена и шпионаж». Иван настаивает, что занимался исключительно журналистикой, а данные брал только из открытых источников. Более того, он никогда не имел доступа к государственной тайне и вообще не понимает, что же конкретно он якобы передал секретного, так как в деле вместо точных сведений есть только ссылки на некие различные ведомственные инструкции и положения. Но, поскольку они сами по себе являются секретными, Иван Сафронов, по его словам, просто не мог о них знать. При этом, отметил подсудимый, ознакомиться с этими документами следователи ФСБ не дали ему даже по ходу расследования.

Отдельно советник главы «Роскосмоса» напомнил, что как его квартиру, так и мобильный телефон спецслужбы прослушивали на протяжении нескольких лет, а к материалам расследования приложены сотни часов аудиозаписей.

В том числе, как отмечают защитники, в них имеются разговоры «свидетелей из числа высших должностных лиц государственной иерархии». Но из них никак, отмечают представители Ивана Сафронова, не следует, что он совершал что-то противозаконное. Обвиняемый также напомнил, что просил следователя вызвать в суд порядка 40 свидетелей, многие из которых допрашивались во время расследования, включая десяток экспертов по военной тематике, но натолкнулся на отказ. Отдельно подсудимый еще раз заявил, что ему достаточно получить на руки ноутбук и предоставить всего три часа времени, чтобы он мог доказать свою невиновность — найти в открытом доступе и предъявить те самые «секретные» материалы, о которых говорит ФСБ. На стадии предварительного следствия ему в этом категорически отказывали.

По словам адвокатов, Иван Сафронов, одетый по привычке в джинсы и свитер, буквально «рвался в бой». «Мне даже пришлось просить его быть сдержаннее и, может быть, чуть серьезнее, но ему очень хотелось выговориться, объяснить суду свою позицию, сделать то, что следствие не позволяло или не хотело долгие месяцы слышать»,— пояснил “Ъ” защитник Даниил Никифоров, заметивший также, что Иван по-прежнему очень бодр и настроен на самую серьезную борьбу за свое честное имя. Он также отметил, что суд по ходатайству обвиняемого, поддержанному адвокатами, сделал перерыв в слушаниях до следующей недели. Подсудимый, как и его представители, хотел получить дополнительное время для изучения материалов уголовного дела. Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, следствие ограничивало обвиняемого и его защиту в сроках чтения собранных следователями ФСБ томов и не давало возможности адвокатам по соображениям секретности делать любые выписки, даже из несекретных материалов.

Теперь самого Ивана Сафронова будут каждый день привозить в Мосгорсуд из СИЗО «Лефортово», а его защитники будут туда приезжать для изучения дела, копии которого на руки выдавать запрещено. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли»,— пояснил господин Никифоров.

Напомним, как сообщал “Ъ”, Ивану Сафронову, задержанному оперативниками ФСБ летом 2020 года, вменяются в вину два преступных эпизода, причем одно деяние якобы совершено «в соучастии с другим лицом». «Следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015–2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова»,— сообщили в надзорном ведомстве. По мнению обвинения, собранные сведения Иван Сафронов систематически передавал представителям иностранных разведок, «осознавая, что эта информация может быть использована государствами—участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации». Отдельно отмечается, что «незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования».

Сергей Сергеев