Россиян вернули в свои сани

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Первой российской спортивной структурой, которой удалось добиться отмены наложенных на нее на фоне военной операции России на Украине санкций, используя юридические инструменты, стала Федерация санного спорта России (ФССР). Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) отменил решение исполкома FIL об отстранении отечественных спортсменов от соревнований под эгидой организации, посчитав такое наказание проявлением «политической дискриминации». В Олимпийском комитете России (ОКР) надеются, что этот вердикт станет прецедентом при рассмотрении обращений в апелляционные инстанции других федераций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

В пятницу Федерация санного спорта сообщила о том, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта отменил решение исполкома FIL о санкциях в отношении российских спортсменов и официальных лиц. Оно было принято в марте вскоре после начала военной спецоперации России на Украине и полностью соответствовало как «изоляционным» рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), так и модели поведения других крупных спортивных структур. FIL отказала российским саночникам, тренерам и судьям в допуске на соревнования под своей эгидой, а также наложила запрет на проведение в России международных соревнований.

В конце марта, спустя примерно три недели после заседания исполкома ФССР обжаловала решение. В распространенном Министерством спорта РФ постановлении арбитражной инстанции FIL (ее возглавляет голландец Бен Хеймейер, а вместе с ним членами органа являются представители Италии, Австрии и США Ричард Мозер, Михаэль Беловски и Эрин Уоррен) говорится, что по итогам проведенных 7 апреля слушаний резолюция исполкома FIL была отменена «в части запрета России принимать мероприятия под эгидой международной федерации», «отстранения всех российских спортсменов, тренеров и официальных лиц от участия в соревнованиях, проводимых FIL», а также «приостановления полномочий россиян, занимавших посты в различных комиссиях и комитетах федерации».

Арбитражный суд FIL объяснил свою позицию тем, что «Международная федерация санного спорта, согласно уставу организации, не имела оснований для вынесения санкций по отношению к Федерации санного спорта России».

При этом, как указало Минспорта, арбитры отметили, что «санкции, принятые против российских спортсменов, тренеров, официальных лиц и россиян, входящих в комиссии и рабочие группы международной федерации, были основаны только на их гражданстве и являются проявлением запрещенной политической дискриминации». Между тем пункт 1.6.2 устава FIL запрещает «политическую, расистскую, религиозную или любую другую дискриминацию по отношению к своим членам».

Созванное в пятницу заседание конгресса, то есть высшего органа федерации, по «российскому вопросу» фактически закрепило точку зрения арбитража. На нем из руководящих органов были исключены представители России, но ФССР сохранила членство в FIL, несмотря на протесты ряда делегатов.

Таким образом, она стала первой российской структурой, которой удалось добиться успеха в борьбе против международных санкций на юридическом поле. Объясняя “Ъ” его причины, исполнительный директор федерации Станислав Тюрин, который представлял ее на процессе в арбитраже, рассказал, что перед подачей апелляции «юристы тщательно проанализировали устав и другие нормативные документы FIL» и акцент делался именно на них, а не на «политике»:

«Выяснилось, что исполком просто не имеет права принимать решения об отстранении спортсменов и должностных лиц, запрете проведения соревнований».

В головных отечественных спортивных структурах исход разбирательства с участием саночников интерпретировали как чрезвычайно важный с учетом дальнейших перспектив российской спортивной отрасли. Министерство спорта РФ прямо заявило, что считает «все санкции, примененные международными организациями к общероссийским спортивным федерациям», «дискриминационными и политически мотивированными». А по мнению Олимпийского комитета России, арбитраж FIL «ясно и недвусмысленно постановил, что решение исполкома международной федерации было продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований для принятия». ОКР выразил надежду, что новый вердикт будет «важным прецедентом и ориентиром при рассмотрении апелляций на решения других международных спортивных организаций».

Подобных рассмотрений ожидается в ближайшее время довольно много. Спортивный арбитражный суд (CAS) на прошлой неделе сообщил, что только он, головная в области спортивного арбитража инстанция, зарегистрировал десять апелляций от российских федераций. Их подали федерации, отвечающие за футбол, конькобежный спорт, биатлон, академическую греблю, регби, спортивную гимнастику, а также сам ОКР.

Алексей Доспехов