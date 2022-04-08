Ковид не торопится на выход

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При сохранении нынешних темпов вакцинации более ста стран мира (в том числе США, Россия, Индия, почти вся Восточная Европа и вся Африка) не смогут достичь ее целевого уровня в 70% к середине 2022 года, при этом некоторые государства не смогут достичь этого показателя никогда, полагают в Международном валютном фонде (МВФ). Аналитики фонда отмечают, что пандемия продолжает ускорять инфляцию и наносить ущерб системе поставок товаров. Одной из основных причин неудач в борьбе с вирусом в МВФ считают дефицит программы АСТ-А (антиковидная мировая инициатива G20) — к середине марта из необходимых $35 млрд было собрано лишь $18,7 млрд.

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В МВФ подсчитали, что мировые потери от снижения объемов производства к 2024 году составят около $13,8 трлн, сейчас пандемия продолжает разгонять рост цен и наносить ущерб системе поставок. Восстановление по-прежнему сдерживается неравномерным доступом населения к профилактике и лечению ковида, указывают аналитики фонда. По его данным, к концу 2021 года 86 стран не достигли целевого уровня вакцинации в 40% (установлен Всемирной организацией здравоохранения и МВФ). При сохранении этой тенденции более ста стран (включая США, РФ, Индию, Мексику, почти все страны Восточной Европы и Средней Азии, а также все государства Африки) не смогут достичь целевых 70% к середине 2022 года, а некоторые страны не смогут достичь этого показателя никогда. До минимального уровня тестирования, один на 1 тыс. человек, не смогли добраться две трети развивающихся стран.

Среди вызванных пандемией долгосрочных проблем — усугубление неравенства как внутри стран, так и между ними.

Последнее объясняется тем, что локдауны в развивающихся странах длились в два раза дольше, чем в развитых. К этому добавляются трудности с занятостью и получением высшего образования из-за ослабления рынка труда.

В МВФ отмечают, что одним из тяжелых последствий пандемии, которое сейчас усугублено еще и воздействием на мир военной операции РФ на Украине, является ослабление способности развивающихся стран инвестировать в свой человеческий капитал (включая систему здравоохранения) по мере смены приоритетов экономик. Поэтому фундаментальная проблема слабых систем здравоохранения в развивающихся странах лишь обостряется. Сейчас даже в богатых странах наблюдается расширение списков ожидания на медицинские процедуры и операции.

Одной из основных причин неудач в борьбе с пандемией, по мнению МВФ, является недостаточность финансирования грантов в рамках ACT-A (антиковидной мировой инициативы G20).

К середине марта было собрано $18,7 млрд при необходимых по расчетам МВФ $35 млрд. Фонд предлагает международному сообществу выделить в 2022 году дополнительно $15 млрд для закрытия дефицита программы. Далее необходимо каждый год выделять по $10 млрд для повышения готовности стран к пандемиям.

Впрочем, в МВФ признают, что ACT-A не сможет закрыть все пробелы в медицине, включая тестирование на ковид, антивирусную терапию и производство медицинского кислорода. Аналитики фонда советуют странам переходить от политики вакцинации к более комплексному подходу, включающему тестирование, терапию, инвестиции в НИОКР, в «геномное наблюдение» для раннего выявления новых вариантов ковида, а также укрепление национальных систем здравоохранения и образования. Предполагается, что в этом бедным странам помогут более богатые экономики и международные организации.

Георгий Смирнов