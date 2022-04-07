Пивовары меряются литрами

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На фоне заявлений ряда транснациональных пивоваренных компаний об уходе из России небольшие игроки просят власти о дополнительной поддержке. Эти компании через «Опору России» предложили правительству ввести для предприятий мощностью до 300 тыс. дал в год дифференцированный акциз, что позволит высвободить средства в условиях растущих затрат. Крупные компании настаивают на равных преференциях для участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Малые и средние пивовары через «Опору России» попросили правительство РФ ввести дифференцированный акциз для производителей мощностью до 300 тыс. дал продукции в год. Инициатива есть в перечне мер по поддержке участников алкогольного рынка, которые «Опора» направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко 4 апреля. Копия письма есть у “Ъ”. В правительстве его получение подтвердили.

В 2021 году число пивоварен мощностью до 300 тыс. дал в год в РФ увеличилось на 4,6%, до 1,4 тыс., объем их производства вырос на 13%, до 26,8 млн дал. В 2021 году выпуск пива в России увеличился на 2,8%, до 799,94 млн дал, следует из данных ЕГАИС.

С 2022 года акциз на пиво установлен на уровне 24 руб. за 1 л для напитков крепостью от 0,5% до 8,6%. Для безалкогольного пива действует нулевая ставка. В 2023–2024 годах предусмотрена индексация акциза на 1 руб. ежегодно. В «Опоре России» считают, что для пивоваров мощностью до 300 тыс. дал в год акциз нужно установить в 50% от ставки. Организация также просит обеспечить для малых и средних производителей отсрочку по уплате акцизов за первый и второй квартал 2022 года и дать им доступ к льготным кредитам. Кроме того, «Опора» предлагает зафиксировать акцизы на всю алкогольную продукцию, разрешить онлайн-торговлю и отказаться от ужесточения требований к бизнесу. В Минфин предложения «Опоры» не поступали.

Глава комиссии по производству пивоваренной продукции «Опоры России» Алексей Небольсин указывает, что в срочной господдержке сегодня нуждаются именно малые пивовары. Эти предприятия уже сейчас сталкиваются с острым дефицитом импортного хмеля и более подвержены рискам из-за роста цен на сырье, материалы, логистику, чем крупные игроки, имеющие достаточно собственных ресурсов, отмечает он. По словам господина Небольсина, в текущем режиме уже к лету малые предприятия могут оказаться без ресурсов для продолжения работы. Гендиректор «Волковской пивоварни» и президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель отмечает, что дифференцированный акциз в качестве меры поддержки малых пивоваров существует в Европе и США. Российским предприятиям мера бы также помогла высвободить средства на развитие бизнеса в условиях резко растущих затрат, указывает он.

В Ассоциации производителей пива (объединяет AB InBev Efes, входящую в Carlsberg Group «Балтику» и Heineken) согласны, что отрасль нуждается в поддержке, в том числе в смягчении регулирования. Положительный эффект показал эксперимент по заморозке ставок акциза в 2017–2019 годах — росли занятость на предприятиях, объемы производства, отмечают в ассоциации. Но там подчеркнули, что выступают за равные возможности для всех участников рынка. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) Ораз Дурдыев согласен, что для всех компаний, которые продолжают вести бизнес в России, должны быть созданы равные условия и преференции. В AB InBev Efes также выступают за заморозку акциза на пиво для недопущения «драматического сокращения рынка».

Но Алексей Аксель отмечает, что небольших производителей нельзя считать полноценным конкурентом транснациональных: у них разный сбыт, другая целевая аудитория, ценовая политика и т. д. К тому же, напоминает он, такие транснациональные компании, как Heineken и Carlsberg, уже заявляют об уходе с российского рынка.

Анатолий Костырев