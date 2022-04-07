Генерал ФСБ остался с «трешкой»

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Как стало известно “Ъ”, Кузьминский райсуд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрия Сулина и его родственников. У генерала, которого сейчас судят еще и за злоупотребление должностными полномочиями при заключении и выполнении госконтрактов для нужд ФСБ, его жены, дочери, а также тестя и тещи конфисковали автомобили, квартиру и дом с участком в Подмосковье. Сам господин Сулин в разговоре с “Ъ” проверку военной прокуратуры, на которую опиралось решение суда, назвал фиктивной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Сулин (на фото) полагает, что никаких оснований для конфискации активов у его семьи не было

Фото: Из личного архива Юрий Сулин (на фото) полагает, что никаких оснований для конфискации активов у его семьи не было

Фото: Из личного архива

Рассмотрение иска московского городского военного прокурора об обращении в доход государства активов как самого Юрия Сулина, так и его родственников заняло у судьи Кузьминского райсуда Ирины Прониной почти год. Основания для обращения в суд у надзорного органа появились после соответствующей проверки, выявившей несоответствие расходов полученным доходам за период работы Юрия Сулина на руководящих должностях в ФСБ.

После того как по этому делу началось истребование доказательств, процесс в сентябре 2021 года пришлось прервать на весьма длительный срок. Произошло это из-за того, что суд признал ненадлежащим исследование специалистов, проводивших оценку имущества семейства Сулиных. Те якобы банально не могли объяснить, каким образом производили подсчеты. По словам же адвоката Александра Коршунова, представлявшего интересы генерала, если бы прокуратура не нарушила закон (№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), никакого иска и не было бы. «Начнем с того, что надзорное ведомство просто перенесло в свой иск оценочный материал экспертов из уголовного дела. При этом, когда выяснилось, что с 2010 по 2018 год совокупный доход самого Сулина, его дочери, жены, а также тестя и тещи составил 45 млн 866 тыс. руб., а расходы за тот же период лишь около 22 млн руб., прокуратура произвела корректировку. В перечень расходов, вопреки все тому же 230-му закону, включили стоимость интерьера квартиры, дома, а также проводившихся там ремонтов. При этом оценку просто подгоняли под нужные цифры, чтобы было несоответствие доходов расходам»,— рассказал “Ъ” адвокат Коршунов. Сам Юрий Сулин подтвердил “Ъ”, что в суде обращал внимание на эти и целый ряд других нестыковок, но они не были приняты во внимание.

Суд назначил дополнительную оценочную экспертизу имущества, имеющего, как полагает прокуратура, коррупционное происхождение. Но оплатить ее предложил ответчикам. Коммерческая структура запросила за это почти 2 млн руб. После того как Юрий Сулин отказался от этой услуги, в феврале 2022 года суд продолжил рассмотрение дела по уже имеющимся документам.

В итоге иск военной прокуратуры был полностью удовлетворен. В доход государства обратили три иномарки: самого Юрия Сулина, его жены и дочери, а также квартиру последней. По словам генерала, однокомнатная квартира была приобретена несколько лет назад за 3,5 млн руб. Тем же решением своего загородного дома лишились тесть и теща генерала.

«Загородная недвижимость была куплена ими еще в 2010 году, вообще за рамками каких-либо проверок, и я к ней никакого отношения не имею,— заявил “Ъ” Юрий Сулин.— Во время прохождения службы я ежегодно подавал декларацию о доходах, и никаких претензий ко мне никогда не было. Считаю, что проведенная прокуратурой проверка, на основании которой суд и принял решение, это фикция. На самом деле ее просто не было». Получить комментарии по этому поводу в военной прокуратуре “Ъ” не удалось. У главного же ответчика, по его словам, осталась трехкомнатная квартира в старом панельном доме площадью 66 кв. м. По словам генерала и его адвоката, решение Кузьминского райсуда будет обжаловано.

Напомним, что сейчас во 2-м Западном окружном военном суде в отношении Юрия Сулина рассматривается уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Бывший первый заместитель начальника УКС ФСБ, по версии Главного военного следственного управления СКР, допустил его «при заключении и выполнении госконтрактов для нужд ФСБ».

Речь в уголовном деле идет о том, что выделенные из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2012–2020» на строительство погранзастав в Крыму средства якобы по распоряжению именно генерал-майора Сулина были пущены на возведение жилых комплексов для сотрудников ФСБ в Севастополе, Армянске и Джанкое. Нанесенный ущерб следствие оценивает почти в 658 млн руб. На днях следствие завершило по этому делу представление доказательств. Сам обвиняемый своей вины в инкриминированном преступлении не признает.

Олег Рубникович