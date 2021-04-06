Генерал ФСБ злоупотребил полномочиями на 650 миллионов

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрия Сулина. Генерал-майору инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями «при заключении и выполнении госконтрактов для нужд ФСБ». Нанесенный ущерб следствие оценивает почти в 658 млн руб. Кроме того, московский городской военный прокурор обратился в суд с иском об обращении в доход государства активов не только семьи самого Юрия Сулина, но даже имущества его тестя и тещи.

Расследованием уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя начальника УКС службы обеспечения деятельности ФСБ Юрия Сулина главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР занималось чуть более полутора лет. Причем практически все это время генералу вменяли в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), и лишь на заключительной стадии следствие неожиданно переквалифицировало деяние на злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

При этом сама фабула дела от этого не претерпела ровным счетом никаких изменений. В общей сложности в деле около 80 томов, из которых 10 — под грифом «секретно».

Под уголовное преследование генерал-майор Сулин попал в конце 2019 года, когда правоохранительные органы разбирались в деятельности ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» (ВСО) ФСБ России. Именно эта организация являлась заказчиком строительства и освоения выделенных УКС денег на большинстве объектов. В частности, многочисленные злоупотребления были выявлены военными следователями при возведении нескольких жилых кварталов для сотрудников ФСБ в Сочи и строительстве объектов в Крыму. В итоге четыре года за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ) получил руководитель ФГУПа полковник запаса Сергей Совертокин. На такой же срок, но уже за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и отмывание (легализацию) похищенного (ст. 174.1 УК РФ) в колонию отправились два генеральных директора строительной компании. За офицеров и генералов ФСБ следствие взялось после того, как осужденные дали показания, что заплатили 7 млн руб. за общее покровительство заместителю начальника УКС Анатолию Наумову (получил пять лет колонии).

Дойдя до деятельности Юрия Сулина, следствие установило, что «Кавказский ВСО» вместо возведения застав в Крыму достраивал там жилые дома для чекистов, в том числе пограничников. Как считают в ГВСУ СКР, в период с декабря 2015 по декабрь 2018 года, являясь должностным лицом, господин Сулин «злоупотребил своими полномочиями, чем повлек существенное нарушение охраняемых законом интересов государства». В частности, якобы именно он направил 657,989 млн руб., выделенных из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2012–2020» на строительство погранзастав в Крыму, на возведение жилых комплексов для сотрудников ФСБ в Севастополе, Армянске и Джанкое.

При этом, как установили следователи, ранее на строительство в этих городах 658 служебных квартир для сотрудников спецслужбы деньги уже выделялись, но были похищены фигурантами другого расследования.

Отметим также, что, вероятнее всего, еще до начала рассмотрения уголовного дела генерал Сулин и его родственники могут лишиться большей части своего имущества. Проведя соответствующую проверку, надзорный орган выявил несоответствие расходов полученным доходам за период работы Юрия Сулина на руководящих должностях в ФСБ. На этом основании московский городской военный прокурор обратился в Кузьминский райсуд Москвы с требованием обратить в доход государства автомобили, квартиры и загородный дом с участком не только семьи Сулиных, но и его тестя и тещи. Кстати, на самого бывшего первого заместителя начальника УКС оказался зарегистрирован только внедорожник Lexus, приобретенный им за 5 млн руб. якобы еще до совершения предполагаемого преступления.

Защищающий генерала адвокат Дмитрий Рагулин заявил “Ъ”, что исковые требования его клиент не признает, утверждая, что у него есть документальные подтверждения приобретения имущества по более низким ценам, а имущество, принадлежащее тестю и теще, вообще не имеет к нему никакого отношения и «нажито ими честно за весь период их жизни».

Не согласен генерал Сулин и с выдвинутыми в отношении него обвинениями в рамках уголовного дела. По словам его адвоката, следствие с трудом смогло определиться даже с тем, какую именно статью УК РФ следует вменять в вину обвиняемому. «Лишь в самый последний момент они поняли, что превысить должностные полномочия мой клиент не мог, поскольку просто таковыми не обладал»,— заявил “Ъ” господин Рагулин. Но и после переквалификации обвинения, как утверждает защитник, доказательств, подтверждающих выводы следствия, в материалах дела как не имелось ранее, так не появилось и сейчас. «Обвинение строится на предположениях и домыслах, что недопустимо в соответствии с УПК РФ»,— добавил адвокат Рагулин.

Олег Рубникович