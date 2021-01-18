Деньги на погранзаставы пустили по другой статье

Как стало известно “Ъ”, военное следствие переквалифицировало обвинение бывшему первому заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Теперь ему инкриминируется не превышение должностных полномочий, а злоупотребление ими. Впрочем, сама фабула дела от этого не поменялась: Генерал-майору вменяется в вину нанесение материального ущерба почти на 658 млн руб. «при заключении и выполнении госконтрактов для нужд ФСБ». В частности, эти деньги вместо строительства погранзастав в Крыму потратили там же на служебное жилье для чекистов, в том числе офицеров-пограничников.

Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника УКС ФСБ Юрия Сулина Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР расследует уже полтора года. Точку в нем следователи планировали поставить еще в мае прошлого года. Однако до конца года этого так и не произошло. А 30 декабря 2020 года господина Сулина, которому после года домашнего ареста меру пресечения изменили на подписку о невыезде, и его защитника пригласили в ГВСУ. Там следователь сообщил, что переквалифицировал обвинение с превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) на злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и продлил срок следствия до февраля 2021 года.

Сама фабула уголовного дела при этом не изменилась. Вопросы к генерал-майору Сулину у следователей появились, после того как в 2018 году были выявлены злоупотребления при возведении нескольких жилых кварталов для сотрудников ФСБ в Сочи. Заказчиком строительства и освоения выделенных УКС денег и там, и в Крыму было ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России. В итоге в 2019 году за превышение должностных полномочий, выразившееся в выплате авансов, превышающих предусмотренный договором лимит, из которых 550 млн руб. были похищены, директор ФГУПа полковник запаса Сергей Совертокин получил четыре года колонии. Столько же дали и двум руководителям строительных компаний за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и отмывание (легализацию) похищенного (ст. 174.1 УК РФ). Позже пять лет за общее покровительство махинаторам, выразившееся в получении от них 7 млн руб., получил и заместитель начальника УКС Анатолий Наумов.

В дальнейшем, разбираясь в деятельности ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, следователи выяснили, что вместо возведения застав в Крыму оно достраивало жилые дома для чекистов, в том числе пограничников. Как считают в ГВСУ, в период с декабря 2015 по декабрь 2018 года, являясь должностным лицом, господин Сулин совершил действия, «явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов государства». В частности, якобы именно он направил 657 млн 989 тыс. руб., выделенных из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2012–2020» на строительство погранзастав в Крыму, на возведение жилых комплексов для сотрудников ФСБ в Севастополе, Армянске и Джанкое.

Как следует из материалов дела, вина генерала Сулина подтверждается показаниями многочисленных свидетелей, сообщением из Федерального казначейства о наличии признаков материального ущерба, а также изъятыми документами из ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России.

При этом, как установили следователи, ранее на строительство в Севастополе, Армянске и Джанкое 658 служебных квартир для сотрудников спецслужбы деньги уже выделялись, но были похищены фигурантами другого расследования.

Сам Юрий Сулин своей вины в инкриминированном ему деянии не признает. Его защита считает, что в действиях генерала нет состава преступления. «Заместитель начальника УКС, исходя из его должностных полномочий, де-юре не контролирует деятельность ФГУПов, поэтому повлиять на перераспределение ими денежных потоков не мог и не делал этого»,— заявил “Ъ” адвокат господина Сулина Дмитрий Рагулин.

Олег Рубникович