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Коммерсантъ FM
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В торгцентрах не пошел сеанс

ADG Group может заменить кинозалы на фитнес-клубы

Девелоперы торгцентров пытаются найти замену свернувшим развитие на фоне кризиса киносетям. Выкупившая у мэрии Москвы 39 районных кинотеатров ADG Group может отказаться от функции кинопоказа в части своих объектов, сделав ставку на фитнес-клубы. Последние получают множество предложений от собственников площадей, но вряд ли смогут генерировать дополнительный трафик.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ADG Group может отказаться от кинозалов в составе проектов по реконструкции районных кинотеатров, рассказал “Ъ” собеседник на рынке недвижимости. В самой компании заявили “Ъ”, что фитнес-центры станут «основной точкой притяжения» в некоторых объектах. Категория well-being — один из лидеров по согласованию условий аренды, добавили в ADG Group. В «Каро Фильм», которая хотела открыть 29 кинотеатров в объектах ADG Group, комментарий не предоставили. По словам собеседника “Ъ” на кинорынке, сеть, видимо, отказалась от проекта.

ADG Group Григория и Михаила Печерских в 2014 году выкупила на аукционе столичных властей 39 кинотеатров, предложив за них суммарно 9,6 млрд руб. В основном речь идет о старых объектах, 18 из которых на момент аукциона не работали. В пул кинотеатров вошли «Прага», «Варшава», «Будапешт», «Киргизия», «Улан-Батор», «Родина», «Витязь», «Ладога», «Звездный» и прочие. Сейчас, согласно официальному сайту ADG Group, запущено 11 объектов. Еще в 2014 году Григорий Печерский указывал, что 30% площадей в новых проектах должны нести культурно-просветительскую функцию, везде планировалось сохранить кинопоказы. Заниматься последними планировала корейская CJ CGV, но в 2020 году сотрудничество прервалось. В тот же период новым партнером ADG Group стала сеть «Каро Фильм».

Сам по себе отказ киносетей от расширения ожидаем. Участники рынка столкнулись с беспрецедентным кризисом, после того как киностудии Warner Bros., Walt Disney, Sony заявили в конце февраля об остановке проката своих фильмов в России. Голливудские релизы традиционно приносили киносетям до 80% дохода, эксперты ранее прогнозировали сопоставимое падение оборотов из-за отказа от них. В первой половине марта выручка киносети «Синема парк» и «Формула кино» уже упала в два раза (см. “Ъ” от 18 марта).

Торговые центры столкнулись с падением трафика на фоне не только ограниченной работы кинотеатров, но и массового закрытия магазинов зарубежных торговых сетей. По подсчетам Focus, показатель Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве 28 марта—3 апреля сократился на 9% год к году. В перспективе этот разрыв может достигнуть 25–30%, прогнозирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев. Девелоперам уже приходится откладывать открытие объектов. В первом квартале в Москве не открылось ни одного торгцентра (см. “Ъ” от 31 марта).

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева говорит, что предложения о размещении клубов на наиболее востребованных площадях первой линии получили несколько московских сетевых проектов. По ее мнению, сейчас клубы могут рассчитывать на лучшие площади на выгодных условиях, в том числе в премиальных торгцентрах. Гендиректор DDX Fitness Наталья Штромбах говорит, что в марте сеть получила пять-семь новых предложений от крупных торгцентров.

Фитнес-клуб в моменте может стать востребованным арендатором, но вряд ли будет генерировать трафик, сопоставимый кинотеатру, считает Михаил Васильев. Эксперт указывает, что спортивные объекты обычно предполагают целевую посещаемость. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов добавляет, что показатель кросс-шопинга у киносетей находится на уровне 20%, а у фитнес-центров — 7%. В последние, по его словам, также приходит меньше посетителей. «Я не могу сказать, что замена равноценная, но сейчас это лучше, чем отсутствие дохода»,— резюмирует господин Ванчугов.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Валерия Лебедева

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