«Авангард» расплавился под «Металлургом»

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Последним полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина стал «Металлург». В четвертьфинале он выбил прошлогоднего обладателя главного приза КХЛ «Авангард». Эта серия растянулась на максимальную дистанцию, а в заключительном, седьмом, матче «Металлург» очень убедительно, со счетом 4:0, обыграл соперников на своей площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Металлург» (в темной форме) и «Авангард» установили рекорд результативности в одной серии play-off КХЛ — в семи матчах между этими командами была заброшена 51 шайба, на 4 больше, чем в 2013 году в серии между «Трактором» и «Барысом»

Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» «Металлург» (в темной форме) и «Авангард» установили рекорд результативности в одной серии play-off КХЛ — в семи матчах между этими командами была заброшена 51 шайба, на 4 больше, чем в 2013 году в серии между «Трактором» и «Барысом»

Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург»

Этот матч, увенчавший драматичное противостояние двух восточных грандов КХЛ, стало концом другой серии. Той, что открыло появление в «Авангарде» известного канадского тренера Боба Хартли в 2018 году. Уже в дебютном российском сезоне он вывел омский клуб, до этого никогда не добиравшийся до решающей стадии play-off, в финал Кубка Гагарина. В нем «Авангард» уступил ЦСКА, а мечтам о реванше в следующем первенстве не суждено было сбыться из-за пандемии коронавируса, сорвавшей финиш турнира. Зато они сбылись в 2021 году, когда в финале «Авангард» довольно убедительно одолел армейцев.

Но с третьим подряд прорывом не срослось. «Авангард» не так мощно, как в предыдущем сезоне, смотрелся в регулярном чемпионате, перед play-off, на фоне специальной военной операции России на Украине, потерял двух ведущих финских защитников — Вилле Покку и Оливера Каски, а в четвертьфинале не сдюжил в драке с куда более стабильным по ходу нынешнего чемпионата магнитогорскими клубом, хотя и растянул ее на максимальную дистанцию.

«Металлург», кажется, внимательно изучал, анализировал предыдущий матч. И это был именно тот случай, когда неудачный опыт — лучший учитель. В шестой встрече магнитогорцев ведь чуть ли не в первую очередь сгубили собственные робость, податливость, чрезмерная, может быть, аккуратность на старте. Позволили «Авангарду» сразу прижать себя, оторваться в счете, а возвращаться в игру, сбивать соперника с ритма было невероятно тяжело.

«Металлург» прежних ошибок повторять не собирался. Теперь он сам сразу навалился на «Авангард», который точно был не готов к такому градусу давления. Дрогнули гости быстро, не уследив за нырнувшим на пятачок Филиппом Майе. Дамиру Шарипзянову пришлось цеплять его и усаживаться на скамейку штрафников. Некоторое время «Металлург» разыгрывал лишнего как-то неказисто, не предлагая четверке оппонентов никаких сложных задач. Но «Авангард» на беду все равно нарвался, отчего-то посчитав, что неторопливое движение Андрея Чибисова от левого бортика поближе к воротам ничем ему не грозит. Ну да, очень похоже было на то, что Чибисов собирается пасовать. А он бросил — и бросил идеально, в дальнюю девятку, может быть, единственный участочек створа, не прикрытый омским голкипером Шимоном Грубецом.

«Авангард» на пропущенный гол ответил недурным отрезком. Он вроде бы все делал правильно — пер на ворота, закрывал обзор магнитогорскому голкиперу Василию Кошечкину, старался не отдавать шайбу без борьбы. Но «Металлург» был куда крепче, чем за два дня до этого, и напряжение выдерживал, не ломаясь. А когда «Авангард» взял передышку, чуть сбавил скорость, снова ужалил его.

Магнитогорская атака получилась долгой и бурной — с обилием бросков и передач, и, видимо, закружила голову обороняющимся. Закончилось все резким пасом Егора Коробкина на Филиппа Майе, возле которого не оказалось никого из омичей. Зато возле него, буквально в метре, оказался абсолютно пустой угол ворот.

«Авангард» после отдыха включил силовой режим, в этом увидев свой шанс. «Металлург» в постоянных столкновениях с могучими противниками, умеющими играть тело в тело, получал синяки, но терпел. И дотерпел до эпизода, в котором увлекшиеся своей охотой гости проворонили чужую контратаку.

Гол был совершенно «канадским» — дело и в стилистике, и в исполнителях. Канадец Брендан Лайпсик замыкал передачу, в упор пробивая Шимона Грубеца. Пробить не вышло, а Грубец вроде бы даже накрывал шайбу. Чтобы накрыть, ему не хватило сантиметров. Соотечественник Лайпсика Джош Карри, как и любой канадец, обожающий рубиться за какой угодно, пусть выглядящий безнадежным, отскок, успел пихнуть шайбу под Грубецом. Пихнул настолько слабо, что она, может, и не доползла бы до «ленточки». Но наградой Карри за упрямство было случайное движение Грубеца щитком, шайбу ускорившее.

Создав серьезный запас прочности, главный тренер хозяев Илья Воробьев переориентировал свою команду на хоккей поосторожнее, построже. И это был, конечно, ход правильный. «Авангард» наступал чаще, но почти всегда упирался в стенку еще в районе синей линии. От ощущения, что его неплохо просчитали, некуда было деться.

«Авангард» все равно, разумеется, упирался, а Боб Хартли все равно не хотел признавать очевидное и в разгар заключительного периода усадил Грубеца на лавку ради шестого полевого игрока. Однако «Металлург» стоял неприступной скалой, а Алексей Маклюков, блокируя чудовищной силы бросок Арсения Грицюка, не испугался подставить под него лицо. Маклюков покидал площадку на носилках, перед этим несколько минут, окруженный партнерами, пролежав на льду в тревожной тишине.

В магнитогорской скале «Авангарду» не удалось продолбить и крошечную пробоинку. Под занавес встречи «Металлург» поразил его пустые ворота и прошел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет с «Трактором». Другую пару полуфиналистов составили два западных гиганта — ЦСКА и СКА.

Алексей Доспехов