«Арктик СПГ 2» рассортирует кредиторов

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НОВАТЭК ищет способы, как обеспечить проектное финансирование завода «Арктик СПГ-2» в условиях, когда большинство участвующих в нем российских банков оказались под новыми санкциями США и ЕС. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, по данным “Ъ”, попросил руководство ВЭБ.РФ переуступить его долю в проектном финансировании — €400 млн — Газпромбанку. В компании опасаются, что попадание ВЭБ.РФ под санкции США затруднит привлечение средств на проект в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Михельсон

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Леонид Михельсон

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился к главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову с предложением передать долю банка в проектном финансировании «Арктик СПГ-2». Речь идет о кредите в размере до €400 млн, который господин Михельсон просил переуступить в пользу Газпромбанка не позднее 23 марта, утверждают источники «Ъ», знакомые с ситуацией. По их словам, такая передача была предусмотрена кредитной документацией в случае расширения санкций.

ВЭБ.РФ попал в SDN-list Минфина США — американским лицам запрещено любое взаимодействие с банком, а нарушителям грозят вторичные санкции. Также ВЭБ.РФ попал под санкции ЕС и Великобритании. Газпромбанк, выступающий агентом по расчетам между «Газпромом» и европейскими покупателями газа, находится только под введенными в 2014 году сравнительно мягкими секторальными санкциями.

По мнению господина Михельсона, как поясняют собеседники «Ъ», санкции в отношении ВЭБ.РФ создают риски внесения в SDN-list самого проекта «Арктик СПГ-2», его акционеров и кредиторов, а также остановки выборки оставшихся кредитных средств и возникновения дефолта проекта.

НОВАТЭК находится в процессе строительства «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн тонн в год и стоимостью $21 млрд. Объем внешнего проектного финансирования в виде кредитов на 15 лет должен составить €9,5 млрд, остальное дадут акционеры. НОВАТЭК владеет 60% в «Арктик СПГ-2». У остальных акционеров — французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC — по 10%.

Пул российских банков, состоящий из ВЭБ.РФ, Сбербанка, Газпромбанка и его дочернего Bank GPB International S.A., а также «Открытия» должен предоставить до €4,5 млрд внешнего финансирования. Остальные средства должны предоставить китайские, японские и европейские кредиторы.

Как утверждают источники «Ъ», из общей суммы внешнего финансирования на начало марта было выбрано уже €6,54 млрд, оставшиеся €2,96 млрд планируется выбрать до третьего квартала. Из иностранных кредиторов пока известно только о приостановке финансирования итальянскими банками. По данным Reuters, речь идет о $561 млн, которые должен был предоставить госбанк Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и российское подразделение банка Intesa Sanpaolo, гарантию под них давало экспортно-кредитное агентство SACE. Источники Reuters сообщали, что этот кредит еще не был выдан.

В НОВАТЭКе, Газпромбанке, ВЭБ.РФ не ответили на запросы «Ъ» о том, произошла ли уже переуступка доли. Неясно, потребуется ли аналогичная переуступка доли «Открытия» (также попал в SDN-list) и Сбербанка (не попал в SDN-list, но для него введен запрет на открытие корреспондентских счетов в банках США). В «Открытии» и Сбербанке не дали комментариев.

По акционерному финансированию также сохраняются вопросы. На конец 2021 года «Арктик СПГ-2» был профинансирован на 57%. При этом TotalEnergies заявила, что останавливает инвестиции в «Арктик СПГ-2», поскольку принятые ЕС 15 марта санкции запрещают новые вложения в энергетические проекты в РФ, а 24 марта глава компании Патрик Пуяннэ, которого цитировал Bloomberg, отмечал, что, «возможно, проекту потребуется капитал», а акционерам «Арктик СПГ 2», включая TotalEnergies, возможно, придется пересмотреть свои обязательства.

Патрик Пуянне, глава TotalEnergies, 23 марта: «Я знаю, чем заменить российские нефть и дизельное топливо, а вот газ… Я не знаю, как это сделать. Если я решу отказаться от импорта российского газа, я не знаю, чем его заменить... Без российского газа часть европейской экономики встанет».

Глава китайской CNOOC Ван Дунцзинь 30 марта заявил, что компания пока оценивает свои риски. «Слишком рано принимать решение, поскольку ситуация в отношениях между Россией и Украиной постоянно меняется, слишком много неопределенностей»,— пояснил он (цитата по Platts).

Nikkei со ссылкой на источники сообщала, что Mitsui & Co. и JOGMEC тоже остановили инвестиции в «Арктик СПГ 2». Официально компании это не комментировали. 1 апреля министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что японские компании пока не намерены выходить из «Арктик СПГ-2», уточнив, что они «хотели бы отреагировать надлежащим образом после тщательного изучения, как это (санкции.— “Ъ”) повлияет на "Арктик СПГ-2"».

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов