Предустановка не идет параллельно

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Больше половины (53%) россиян продолжают использовать иностранные приложения, несмотря на предустановленные по закону отечественные, выяснили BCGroup и «МойОфис». Но из-за санкций и прекращения поставок в Россию многих зарубежных брендов электроники дальнейшее исполнение закона может оказаться под вопросом, считают эксперты. На смартфонах, ввезенных без разрешения владельца бренда, требования по предустановке производителем выполняться не будут, а продавцам за это грозят штрафы до 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием BCGroup и компании «Новые облачные технологии» (офисный пакет «МойОфис») о влиянии закона о предустановке российского софта на привычки и восприятие пользователей смартфонов, ПК, планшетов. Компании провели опрос около 3 тыс. пользователей, которые приобрели устройство с момента вступления закона в силу 1 апреля 2021 года. Выяснилось, что 53% россиян продолжают использовать иностранные приложения, 35% — начали использовать отечественные более активно, а 12% — всегда их предпочитали. Лояльность пользователей к инициативе выросла: если в сентябре—октябре 2021 года к ней положительно относились 44% опрошенных, то в феврале—марте 2022 года — уже 57%.

Закон о предустановке был принят в ноябре 2019 года. Производители смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart TV обязаны предустанавливать российское ПО 16 классов (см. таблицу). Спустя полгода после начала действия правил большинство покупателей игнорировали предустановленные сервисы (см. “Ъ” от 7 октября 2021 года).

Будущее программы предустановки зависит от того, как дальше себя поведут иностранные производители, отмечает партнер департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Сергей Кудряшов. На фоне военной операции на Украине поставки в РФ остановили Apple, Dell, Samsung, Asus, Lenovo. В этих компаниях не ответили на запрос “Ъ”.

Большинство зарубежных производителей работали в России по механизму прямого импорта, при котором они сами привозили устройства и отвечали за соответствие требованиям законодательства. В конце марта РФ из-за санкций легализовала параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения от правообладателя, производителя или дилера (см. “Ъ” от 1 апреля). В таком случае ввозится техника, которая произведена, например, для Китая, объясняет господин Кудряшов. «Никакие требования по предустановке выполняться не будут, поскольку товар не адаптирован для рынка РФ»,— говорит он.

Если при продаже технически сложных товаров не выполняется требование по предустановке, в отношении продавца будет возбуждено административное дело, заверили “Ъ” в Минцифры. Административный штраф за нарушение может составлять от 30 тыс. до 200 тыс. руб., уточнил преподаватель Moscow Digital School Роман Лукьянов. Чтобы избежать таких рисков, пояснил он, продавцы уполномочены осуществлять предустановку ПО своими силами либо предложить покупателю сделать это в магазине. «Это все еще будет формальным нарушением ст. 14.8 КоАП РФ, но может исключить наступление ответственности»,— отмечает он. По мнению господина Лукьянова, для решения проблемы нужны поправки к постановлению правительства 1867, которое определяет перечень товаров с предустановленным российским ПО.

Проверить товары, завезенные в рамках параллельного импорта, на соответствие законодательству об обязательной предустановке отечественного ПО будет очень сложно, для этого потребуется вскрывать коробки и запускать устройства, отмечает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Huawei, LG, HP и др.) Антон Гуськов. По его мнению, на фоне экономической ситуации в России нужен мораторий на расширение перечня программ, подлежащих обязательной предустановке. Против этого возражает директор по маркетингу «МойОфис» Петр Щеглов: «В условиях, когда зарубежные разработчики ПО угрожают блокировками и убирают свои приложения из российского региона, российские приложения помогут сохранить работоспособность устройств».

Юлия Степанова