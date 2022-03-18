Промышленность входит в новый кризис

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Первые оценки индекса промышленного оптимизма в марте «не дают на первый взгляд оснований для катастрофических оценок ситуации», отмечают аналитики Института Гайдара (ИЭП). Сводный индекс с 30 пунктов ушел в небольшой минус — близко к состоянию индикатора в июне 2020 года. В то же время в ИЭП по-прежнему фиксируют недостаток запасов у предприятий — «в первом месяце очередного кризиса».

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Удовлетворенность текущими объемами спроса снизилась до уровня декабря 2021 года (оставаясь выше значений годовой давности), а фактические оценки спроса и выпуска рухнули с предыдущих рекордных значений до показателей первой половины 2020-го (см. график). «Детальный анализ показывает, что март станет, скорее всего, началом кризиса для российской промышленности, и предприятия пока не рассчитывают на отскок от дна, который мы увидели в 2020 году сразу после апрельского провала»,— заключает автор исследования Сергей Цухло.

На этом фоне динамика электропотребления в экономике (косвенный индикатор активности энергоемких промышленных производств), согласно оценке ЦМАКП на 15 марта, значимых изменений не фиксирует. «Интенсивность производственной активности основных потребителей сохраняется»,— сообщают в центре.

Одним из самых серьезных вызовов для промышленности становится отсутствие необходимого импорта. Ранее (см. “Ъ” от 17 марта) в ЦМАКП оценивали, что дефицит ввоза критически важной промежуточной продукции для обрабатывающей промышленности может привести к недобору потенциала спроса в таких отраслях на 4,5–5 процентных пунктов. «Если бы не действие этого фактора, восстановительный рост мог бы состояться уже в 2023 году на уровне 2,8–3%. С его учетом пространство спроса, которое не сможет заполнить российское производство, заполнится импортом из стран, не поддерживающих санкции (главным образом, из АТР и ЕАЭС)»,— замечают там. Если проблема критически значимых узких мест в производственных цепочках не будет решена, в 2023 году спад экономики может составить 2–2,3%, в 2024 году — 0,3–0,5% — после падения на 6,3–6,6% в 2022 году. Отметим, свежий консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает спад экономики России на 5,7% в 2022 году и на 1% в 2023-м.

Алексей Шаповалов