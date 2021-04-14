Умер создатель одной из крупнейших финансовых пирамид Бернард Мэдофф

Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает AP со ссылкой на источник. В 2009 году американского бизнесмена приговорили к 150 годам заключения, он отбывал наказание в штате Северная Каролина.

По данным собеседника AP, смерть господина Мэдоффа наступила предположительно от естественных причин. Летом 2019 года адвокаты бизнесмена настаивали на его освобождении из тюрьмы, обосновывая это тем, что у него была почечная недостаточность в последней стадии и другие хронические заболевания. Запрос защиты суд отклонил.

Бернард Мэдофф в 1960 году основал фонд Bernard L. Madoff Investment Securities, на деле оказавшийся финансовой пирамидой. От действий фонда пострадали около 3 млн человек по всему миру, потерявшие в общей сложности $64,8 млрд. Бизнесмен возглавлял фонд вплоть до своего ареста в декабре 2008 года. В ходе следствия он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов.

О приговоре читайте в публикации “Ъ” «Бернард Мэдофф сел до приговора».