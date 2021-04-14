В футбольном клубе «Тамбов» введена первая процедура банкротства

Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в футбольном клубе «Тамбов», играющем в Российской премьер-лиге (РПЛ). Определение в картотеке арбитражных дел пока не опубликовано.

Решение о введении первой процедуры банкротства в отношении юрлица клуба было принято при рассмотрении заявления самого ФК. Он подал его в суд в начале февраля. В заявлении «Тамбова» указывалось, что причиной послужили почти 322,5 млн руб. долгов. Клуб просил назначить арбитражным управляющим члена СРО «Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет"», которому предстоит проанализировать состояние клуба для расчетов с кредиторами.

Согласно картотеке Арбитража, банкротства «Тамбова» требуют и его контрагенты. Так, государственное автономное учреждение Нижегородской области «Центр спортивной подготовки» заявило о 1,5 млн руб. долгов клуба, а ЧОП «Патруль» — о 241 тыс. руб. задолженности.

ФК «Тамбов» испытывает серьезные финансовые трудности с прошлого года. Клуб объяснял возникновение проблем отказом областных властей финансировать организацию. Власти, в свою очередь, утверждали, что причиной долгов «Тамбова» стали ошибки менеджмента, а область выполнила все обязательства перед ФК. Чиновники считают, что в результате банкротства клуб может сменить юрлицо и продолжить играть в Футбольной национальной лиге. Сейчас клуб находится на последней строчке РПЛ. Региональное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело о невыплате 150 млн руб. зарплат в отношении генерального директора Ольги Коноваловой.

Сергей Толмачев, Воронеж