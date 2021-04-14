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Великобритания может вывести свои войска из Афганистана

Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана, пишет газета The Times со ссылкой на источник. Накануне, 13 апреля, администрация президента США сообщила о пересмотре сроков вывода своих войск из Афганистана, теперь это планируется сделать до 11 сентября, а не к 1 мая.

По данным газеты, в настоящее время в Афганистане находится около 750 британских военных. При этом после вывода войск США они могут столкнуться с трудностями, так как используют их базы и инфраструктуру. Также Великобритания может передать правительству Афганистана контроль над академией в Кабуле, где британские специалисты тренируют местных солдат.

После заявления США о переносе сроков вывода войск движение «Талибан» (запрещено в РФ) сообщило, что его делегация не будет участвовать ни в каких конференциях по Афганистану, пока все иностранные силы не покинут страну.

Подробнее о попытках урегулировать ситуацию в Афганистане — в материале “Ъ” «Афганский мир заблудился в переходе».

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