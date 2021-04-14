459,3 миллиарда долларов составил внешний долг РФ на 1 апреля 2021 года, сообщил вчера ЦБ. С начала года размер иностранной задолженности страны сократился на $8,6 млрд, главным образом вследствие снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах, указал регулятор. По данным ЦБ, иностранные инвесторы в марте сократили свои вложения в ОФЗ на 125 млрд руб., что привело к снижению их доли в общем объеме выпущенных ОФЗ на 1,8 процентного пункта — до 20,2%. В прошлом году долг сократился на $23,6 млрд — до $467,9 млрд (из них корпоративный долг составил $390 млрд), в 2019-м, напротив, отмечался прирост на $26,8 млрд.