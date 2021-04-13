Страховщик назвал необоснованным требование компенсации в $900 млн за ЧП в Суэцком канале

Требование администрации Суэцкого канала (SCA) выплатить $916 млн в качестве компенсации за блокировку артерии необоснованно, сообщила компания-страховщик Ever Given UK P&I Club. Ранее руководство канала оценило ущерб от севшего на мель контейнеровоза в $1 млрд и арестовало судно до выплаты всей компенсации.

«Несмотря на размер иска, который в основном не обоснован, владельцы судна и его страховщики добросовестно вели переговоры с руководством Суэцкого канала. 12 апреля SCA было сделано тщательно продуманное и щедрое предложение по урегулированию спора. Мы разочарованы последующим решением SCA арестовать судно»,— говорится в заявлении компании. Размер предложенной страховщиками компенсации, не уточняется.

Как добавила компания, в иске в суд с требованием компенсации руководство Суэцкого канала указало, что $300 млн необходимо выплатить как «бонус за спасение судна» , и еще $300 млн — за «потерю репутации». Других обоснований SCA не привело. Страховщик продолжает переговоры с администрацией канала.

Один из крупнейших контейнеровозов в мире Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. С мели его удалось снять только 29 марта. За шесть дней в канале образовалась пробка из судов, контейнеровозов и нефтяных танкеров. Полностью движение по артерии восстановилось только к 3 апреля.

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