Сегодня исполняется 84 года генеральному директору АНО «Общественное телевидение России» Анатолию Лысенко

Его поздравляет президент Всемирной ассоциации русской прессы, посол доброй воли ЮНЕСКО Виталий Игнатенко:

— Дорогой Анатолий Григорьевич! Хочется пожелать тебе только одного: оставайся таким, каким мы тебя знаем и любим, несгибаемым и устремленным в будущее! Прими поздравления мои и моих друзей, всех, кто тебя знает и ценит. Ты очень многое сделал и продолжаешь делать для страны. Как и вся твоя семья: Валентина и Марьяна, врач от Бога, Герой Труда, которая спасла тысячи жизней. Ты замечательный парень и верный друг, необходимый всем нам. Дай Бог тебе здоровья и счастья!

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