Банкротства пока не состоялись

Мониторинг корпоративных банкротств ЦМАКП за первый квартал 2021 года зафиксировал снижение их интенсивности — число соответствующих случаев снизилось в годовом выражении на 8,6%. Среди отраслей рост показателя по сравнению с первым кварталом 2020 года зафиксирован лишь в строительстве и машиностроении — на 1,3% и 5,8% соответственно.

Всплеска банкротств аналитики не наблюдают и с истечением в январе 2021 года срока правительственного моратория на запуск соответствующей процедуры со стороны кредитора. «Существовали распространенные ожидания, что кредиторы, которым пришлось ждать продолжительное время, чтобы истребовать долги, заявят о своих намерениях касательно юрлиц-должников в первые же дни после снятия моратория. Однако за первые два с половиной месяца зафиксировано около 760 шт. таких заявлений в контексте компаний, которые с апреля по январь были защищены мораторием (по итогам первых трех недель после моратория таких заявлений было порядка 320 шт.)»,— отмечают авторы мониторинга. Если сравнить эти цифры с числом потенциально отложенных банкротств по итогам 2020 года — по меньшей мере 2 тыс.,— то статистика также не отражает существенного всплеска после снятия ограничений.

В ЦМАКП называют четыре вероятные причины отсутствия всплеска банкротств на сегодняшний день. Первая — большая часть предбанкротных компаний могла воспользоваться механизмом судебной рассрочки и утвердить план реструктуризации в суде на несколько лет (даже если не договорились с кредиторами). Вторая — из-за низкой эффективности банкротств в РФ (доля удовлетворенных требований кредиторов в 2019 году составила порядка 4,7%) кредиторы и защищенные мораторием должники могли урегулировать спор вне суда. Третья — антикризисные меры позволили сдержать волну банкротств (число корпоративных банкротств в экономике по итогам года оказалось на 19% ниже, чем было зафиксировано в 2019 году). Четвертая — с даты подачи заявления о начале процедуры банкротства до решения арбитражного суда о признании должника банкротом, как правило, проходит несколько месяцев — и статистика пока не отражает реального числа банкротств. Аналитики центра отмечают, что «по-прежнему нельзя полностью исключить, что данный процесс не интенсифицируется в ближайшие месяцы».

Алексей Шаповалов