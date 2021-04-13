Китайские власти поставили ультиматум 34 ведущим высокотехнологичным компаниям страны

Сегодня Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка выпустило предупреждение для 34 ведущих технологических компаний страны, в том числе Tencent, ByteDance, Baidu, JD.com и др., в котором от них требуется в течение одного месяца устранить «антиконкурентные приемы», чтобы не «повторилась ситуация с Alibaba». В конце прошлой недели регулятор взыскал рекордный штраф с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. А вчера Народный банк Китая объявил, что он дал распоряжение о масштабной реструктуризации компании Ant Group, контролируемой Alibaba.

В ноябре прошлого года Ant Group готовилась к первичному размещению акций на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах. Однако за пару дней до начала торгов регуляторы вызвали Джека Ма на допрос, а размещение Ant Group было отложено на неопределенный срок. По данным западных СМИ, за этим решением стоял председатель КНР Си Цзиньпин, которому не понравилось, что Джек Ма неоднократно критиковал китайские власти.

«Базовые границы регулирования не могут нарушаться, красная линия законов является неприкосновенной»,— говорится в сегодняшнем заявлении регулятора. Теперь 34 китайским высокотехнологичным компаниям предстоит провести внутренние проверки и в течение ближайшего месяца доложить властям о принятых мерах по устранению антиконкурентных практик в своей политике. После этого регуляторы произведут инспекцию принятых мер и вынесут свое решение о том, насколько компании выполнили требования властей.

Евгений Хвостик