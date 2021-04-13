Дорога из Лондона привела в Верховный суд

Верховный суд (ВС) РФ отправил на пересмотр в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) уральского бизнесмена Сергея Капчука из «списка Титова». ВС пояснил, что при отсутствии отягчающих обстоятельств и материального ущерба у потерпевшего вынесший приговор суд не мотивировал отказ от смены статьи на менее тяжкую. Юристы отмечают редкость подобных решений ВС и предполагают смягчение приговора.

Уголовное дело в отношении Сергея Капчука было возбуждено в 2004 году по ст. 159 УК РФ. Бизнесмен обвинялся в мошенничестве при приобретении в 1997 году служебной квартиры в Москве за 2 млрд неденоминированных рублей, которая позже перешла в собственность его бывшей супруги. Эти средства он получил во время работы заместителем представителя губернатора Свердловской области при президенте России. По версии следствия, деньги были выделены Свердловской железной дорогой (СвЖД филиал РЖД) в счет погашения налоговой задолженности перед областным бюджетом.

После возбуждения уголовного дела Сергей Капчук уехал из России, сначала жил в ОАЭ, позднее переехал в Лондон. Его брат-близнец Константин Капчук также являлся фигурантом уголовного дела. В октябре 2006 года суд признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к пяти годам и четырем месяцам заключения. В феврале 2007 года Константина Капчука амнистировали и освободили из-под стражи. При этом Капчуки вернули РЖД сумму, выделенную на квартиру.

В 2018 году Сергей Капчук был включен в так называемый список бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Всем бизнесменам из этого списка обещали, что по возвращении в Россию их дела будут тщательно изучены, а сами они не попадут под арест. В 2019 году Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил Сергея Капчука к двум годам условно, однако в соответствии с постановлением Госдумы «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» бизнесмен был амнистирован.

Постановление об отправлении уголовного дела бизнесмена Сергея Капчука на пересмотр в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (находится в Челябинске) подписал заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов, сообщили в пресс-службе суда. Как отметили в пресс-службе ВС, в кассационных жалобах господин Капчук требовал отменить приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального кодекса. В частности, недопуск к участию в процессе всех свидетелей защиты, отказ суда в допросе соучастника преступления, необоснованное отклонение ходатайств стороны защиты, недопустимость доказательств, на которые сослался суд в приговоре, и прочее. Кроме того, господин Капчук отмечал что ОАО РЖД, так же как и бюджету Свердловской области, не было причинено ущерба его действиями, поэтому суд имел все основания изменить категорию преступления на менее тяжкую.

«Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, материальный ущерб у потерпевшего отсутствует. Вместе с тем при таких обстоятельствах суд указал на отсутствие оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ) в отношении Сергея Капчука и фактически не мотивировал свой вывод в приговоре в этой части,— отметил в постановлении судья Давыдов.— При этом применение положений ст. 73 УК РФ (назначение условного наказания) само по себе не препятствует изменению категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, указанные нормы применяются самостоятельно, поскольку законом предусмотрены различные для этого основания».

Руководитель экспертно-правового центра уполномоченного по защите прав предпринимателей Алексей Рябов назвал это постановление «фантастической победой».

«Помимо того, что руководители Верховного суда крайне редко идут на то, чтобы не соглашаться с отказными определениями своих судей (отказами в передаче дела на рассмотрении кассации по существу), в данном случае ВС аргументировано обосновал, что суды не только имеют право, но и обязаны изменять категорию преступления на менее тяжкую, если к этому имеются основания»,— пояснил он.

Господин Капчук подчеркнул, что аргументы из его жалобы частично были включены в мотивировочную часть постановления, в том числе незаконное возбуждение уголовного дела по анонимному заявлению. «Это решение беспрецедентно. Первое решение Верховного суда, до этого он ничего аналогичного не выносил. То, что сейчас Верховный суд и уполномоченный встали на мою сторону, доказывает, что Россия уже не та страна, которую я вынужден был покинуть 15 лет назад. Это окрепшее государство, в котором наводят порядок»,— отметил он.

По его мнению, дело было сфабриковано ОПГ «Уралмаш», с представителями которого у него был конфликт в борьбе за контроль над металлургическим заводом в Нижней Салде. «В первую очередь моя задача очистить свое имя от клеветы и обвинений. ОПГ "Уралмаш" боятся моего оправдания и реабилитации, которые дадут мне возможность требовать возврата моего завода и возобновить мою политическую деятельность»,— заявил бизнесмен, отметив, что до вынесения судом окончательного решения у него остаются ограничения пассивного избирательного права. Напомним, в июле 2019 года господин Капчук пытался зарегистрироваться в качестве кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Но избирком отказал ему, объяснив это тем, что с момента погашения судимости господина Капчука прошло менее десяти лет. Позже он безуспешно пытался оспорить это решение в Верховном суде.

Сергей Капчук полагает, что пересмотр жалобы может положительно сказаться на его брате-близнеце Константине Капчуке, в том числе может появиться возможность реабилитации.

Доцент кафедры гражданского права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Евгений Витман полагает, что приговор будет изменен в сторону смягчения, что может повлиять на снятие судимости и применение акта об амнистии. «Это относительно редкий случай. Верховный суд направляет на пересмотр не более 10% дел»,— подчеркнул адвокат. По его словам, направление жалобы в кассационную инстанцию ускорит процесс рассмотрения, так как при направлении дела в первую инстанцию суду пришлось бы вновь устанавливать факты и допрашивать свидетелей.

Анастасия Реутова, Николай Яблонский, Екатеринбург