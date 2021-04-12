РФС рассмотрит оскорбления вратаря «Локомотива» болельщиками «Спартака»

13 апреля Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных кричалок в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме во время прошедшего дерби. «Спартак» обвинил игрока «Локомотива» в провокациях болельщиков. Мачт 25-го тура Российской премьер-лиги состоялся накануне, 11 апреля, и завершился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».

«Делегатом были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков "Спартака"»,— сказали ТАСС в службе коммуникаций РФС. На заседание вызваны сам вратарь и представители обоих клубов.

«Спартак» заявил о провокациях со стороны игрока «Локомотива». «Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков "Спартака" по ходу матча, показывая им неприличные жесты. Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК»,— сказал «РИА Новости» глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

В группах болельщиков красно-белых появились видео с матча.

Также «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС еще по трем эпизодам дерби. Обращения касаются возможного фола на Квинси Промесе в штрафной «Локомотива» на 44-й минуте матча и причин неназначения пенальти для «Спартака» на 52-й и 87-й минутах после возможного контакта мяча с рукой игроков «Локомотива» в своей штрафной.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» прошла на «РЖД Арене». Сразу после завершения матча «Спартак» заявил о намерении подать апелляцию на судейство в дерби.

Об игре — в материале “Ъ” «"Локомотив" наехал на спартаковскую путевку».