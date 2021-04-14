Квадрокоптеры запустят в Воздушный кодекс

Владельцы беспилотных воздушных судов массой более 250 г должны наносить на них «учетные опознавательные знаки». Об этом говорится в правительственном законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении. Отсутствие этой нормы в Воздушном кодексе РФ, пояснили в Белом доме, не позволяет определить, как должны выглядеть эти знаки на беспилотниках. С 2019 года действует обязательная регистрация дронов в Росавиации с получением соответствующих номеров. Но эти номера, пояснил эксперт, наносятся на корпуса беспилотников произвольно, что зачастую не позволяет определить хозяина в случае инцидентов с дронами.

Правительственным законопроектом вносятся поправки в ст. 34 Воздушного кодекса РФ. В ней говорится, что учетные опознавательные знаки должны наноситься лишь на «государственные воздушные суда». Новая редакция предполагает, что такие знаки должны также присутствовать на «экспериментальных воздушных судах» и беспилотниках с взлетной массой от 250 г до 30 кг, «ввезенных в РФ или произведенных в РФ».

«Принятие проекта послужит препятствием для противоправных действий и даст возможность развитию рынка легальных беспилотных судов»,— заверил депутатов замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

Обязательный порядок регистрации беспилотных летательных аппаратов массой свыше 250 г вступил в силу в России в 2019 году. Владельцы дронов должны получить госномер в Росавиации и наносить его на аппарат, иначе полеты грозят штрафом до 2,5 тыс. руб. Впрочем, говорится в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие упоминания учетных опознавательных знаков в Воздушном кодексе РФ порождает правовую коллизию. В частности, без этого нельзя принять нормативные акты, определяющие, как эти знаки должны выглядеть и наноситься на беспилотники. Это обстоятельство, пояснил в Госдуме член парламентского комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, «негативно отражается на уровне безопасности полетов». Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев напомнил, что для постановки беспилотника на учет надо отправить заявку на сайт Росавиации или портал госуслуг и получить в ответ номер. «Но дальше никаких опознавательных знаков на летательный аппарат не наносится. Считаем, что этот законодательный пробел надо устранить»,— сказал господин Федяев.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2020 года в России было продано 95 тыс. дронов на 1,3 млрд руб. (для сравнения, в США в 2020 году было продано беспилотников на $1,25 млрд, по данным Statista). В Росавиации ранее ожидали, что регистрации в РФ подлежат около 500 тыс. беспилотников.

Гендиректор компании «Аэрокон» Эдуард Багдасарян говорит, что до сих пор нет четкого порядка нанесения номеров на дроны. «Летают кто как может, пишут номер где хотят и как хотят. При разрушении изделия есть риск гибели номерного знака. А ведь его смысл в том, чтобы в случае катастрофы или инцидента можно было идентифицировать владельца дрона»,— пояснил эксперт. «После принятия законопроекта можно будет установить владельца дрона, если при его крушении будет причинен какой-то вред»,— пообещал и господин Синяговский.

Отметим, что в феврале 2020 года правительство РФ разрешило полеты квадрокоптеров массой до 30 кг в пределах прямой видимости на высотах не более 150 м без согласований с авиадиспетчерами. Ранее разрешение на подобные полеты надо было запрашивать в Единой системе организации воздушного движения.

Александр Воронов