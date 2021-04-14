Linux не грузится в учебники

Российские разработчики софта попросили издательство «Просвещение» обеспечить совместимость его приложения для работы с электронными учебниками и отечественных операционных систем (ОС). Сейчас приложение издательства работает только под американскими Windows, iOS и Android. Власти уже прорабатывают масштабный перевод учебных материалов в цифровой формат, который может обойтись бюджету в сотни миллионов рублей. Но законодательных требований для использования российских решений в школах пока не принято. А сами производители не спешат обеспечивать совместимость, хотя, по мнению экспертов, это несложно и недорого.

“Ъ” ознакомился с письмом Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» в издательство «Просвещение» от 5 апреля. Из него следует, что софтверные компании просят издательство обеспечить совместимость приложения для работы с электронными учебниками с российскими ОС. Сейчас приложение «Учебники Просвещение» работает под Windows, iOS и Android, но не под Ubuntu, Linux и его дистрибутивами, на основе которых разрабатываются отечественные ОС, следует из письма. Эта информация указана и на сайте «Просвещения».

В издательстве “Ъ” сообщили, что исполняют все требования регуляторов, «в настоящее время ЭФУ (электронная форма учебника.— “Ъ”) должна работать на трех операционных системах, из них — на двух мобильных, эти нормы соблюдаются».

В то же время еще 12 января Минцифры и Минпросвещения подготовили совместный приказ, в котором закреплены стандарты «Цифровой школы». Этот проект запущен государством в 2017 году, он должен был помочь внедрить современные технологии в образовательный процесс.

В документе в том числе говорится, что софт на школьных компьютерах должен быть совместим с российской ОС из реестра отечественного программного обеспечения. Сейчас закупать из него ПО обязаны региональные и федеральные органы власти. Приказ прошел общественное обсуждение, но пока не принят.

В правительстве и профильных организациях между тем прорабатывают перевод учебных материалов в цифровой формат. В январе Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования объявил закупку цифрового образовательного контента для школьников на 800 млн руб. (см. “Ъ” от 29 января). Помимо учебников речь шла о квестах, компьютерных играх симуляторах и подкастах. Но 11 марта тендер был отменен по решению заказчика.

Участники рынка расходятся в оценке сложившейся ситуации с переходом на отечественный софт в электронных учебниках. В компании «Базальт СПО» настаивают, что приложения для работы с ними уже сейчас должны быть совместимы с отечественным ПО. «Школы переходят на электронный образовательный контент, работа с которым невозможна под российскими ОС, но при этом школы обязаны закупать российский софт»,— отмечает гендиректор компании Алексей Смирнов. По его мнению, получается замкнутый круг: школы не могут использовать российские ОС, потому что новый образовательный контент под ними не работает.

Гендиректор «Открытых мобильных платформ» (разрабатывает ОС «Аврора») Павел Эйгес признает существование проблемы, но предлагает «довериться в этой ситуации регулятору и рынку». «Когда школы будут обязаны перейти исключительно на российские ОС, поставщики образовательного контента тут же сделают свои приложения совместимыми с этими ОС»,— говорит он. По мнению господина Эйгеса, это технически решаемая задача.

Вопрос совместимости с Linux решается наличием веб-клиента или веб-сервиса приложения, говорит руководитель направления по работе с системой образования в Softline Сергей Терлецкий. В таком случае, по его словам, все проблемы совместной работы в такой среде снимаются, если в классе есть хороший Wi-Fi. «Уже есть пример совместимого приложения образовательной платформы LECTA от издательства "Российский учебник"»,— отмечает эксперт. Поэтому, по его мнению, здесь вопрос даже не в цене, а просто в желании.

Никита Королев