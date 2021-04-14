Сегодня исполняется 51 год губернатору Московской области Андрею Воробьеву

Его поздравляет первый зампред Совета федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак:

— Дорогой Андрей, от всей души поздравляю с новолетием! Знаю тебя как человека волевого и решительного, чьи слова никогда не расходятся с делом. Так у тебя в любой сфере, будь то спорт, партийная работа или руководство крупным регионом. Московской области повезло с губернатором, а нам — с надежным другом, коллегой и единомышленником. Желаю счастья, здоровья, успехов на благо жителей Подмосковья.

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