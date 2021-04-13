Apple усилила защиту от взлома мобильных устройств

Американская корпорация Apple обновила компонент Secure Storage, который хранит биометрические данные пользователей смартфонов компании. Изменениям подверглись процессоры A12, A13 и S5. Обновление получили смартфоны, представленные осенью 2020 года, а также более старые модели.

Secure Storage второго поколения делает невозможным узнать код доступа пользователя с помощью сторонних попыток разблокировки. При превышении лимита в десять попыток ввода пароля данные, защищенные паролем, безвозвратно удаляются. Это сделано для защиты от специальных программ взлома паролей, например, GrayKey. Они пытаются взломать смартфон путем бесконечного перебора паролей и используют уязвимости, чтобы для этого было бесконечное число попыток.

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Евгений Федуненко