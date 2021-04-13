Экономика Британии вернулась к росту, несмотря на продолжающийся локдаун

По данным Национального бюро статистики (ONS), экономика Великобритании выросла на 0,4% по итогам февраля, несмотря на продолжающееся действие ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. При этом в январе объем ВВП страны сократился на 2,2%, а коронавирусные ограничения действовали во всех четырех странах Великобритании на протяжении обоих месяцев.

Благоприятное влияние на экономику Великобритании оказывают сразу несколько факторов. Несмотря на самые жесткие условия локдауна со времен первой волны вируса, в Британии в феврале был зафиксирован рост продаж у ритейлеров. Кроме того, восстановлению общей производственной активности поспособствовал рост производства автомобилей. Заметный рост был зафиксирован и в строительном секторе.

Наконец, главным фактором стало восстановление торгового оборота с ЕС. После провального января, в котором был зафиксирован рекордный обвал внешней торговли Британии (в том числе на 41% со странами ЕС), объем товарооборота между Великобританией и другими странами в феврале практически полностью восстановился. При этом речь идет прежде всего о торговле с ЕС: экспорт британских товаров в страны Евросоюза вырос на 46,6%, а импорт из ЕС — на 7,3%. Импорт из стран, не входящих в ЕС, вырос на 10,2%, а вот экспорт в них, наоборот, продолжил падение — на 8,8% по итогам февраля.

В целом ВВП Великобритании пока остается значительно ниже уровня до начала пандемии — на 7,8% хуже показателя февраля 2020 года.

О рецессии в Великобритании из-за COVID-19 читайте в материале “Ъ” «Островок нестабильности».

Кирилл Сарханянц