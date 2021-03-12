Торговый оборот Великобритании с остальными странами рекордно обвалился по итогам января

По данным Национального бюро статистики (ONS) Великобритании, британский экспорт в январе упал на 5,3 млрд фунтов стерлингов (–19,3%) по сравнению с началом 2020 года. Эта статистика могла бы быть положительной, если бы не обвал экспорта в страны ЕС на фоне «Брексита» — сразу на 5,6 млрд фунтов стерлингов, что почти на 41% ниже аналогичного показателя прошлого года.

При этом значительно сократился и импорт в Британию — на 8,9 млрд фунтов стерлингов (21,6%). И вновь львиная доля падения приходится на торговые сделки со странами ЕС — импорт из них сократился на 6,6 млрд фунтов стерлингов, что на 28,8% ниже показателя января 2020 года.

Как отмечает ONS, такого спада импорта и экспорта по итогам месяцев не было еще ни разу за всю историю ведения статистики, то есть с 1997 года.

Бюро статистики также представило свежие данные по внутреннему валовому продукту страны: по итогам января он сократился на 2,9%. Этот показатель оказался значительно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших сокращения экономики Британии на 4,9% по сравнению с декабрем 2020 года.

Кирилл Сарханянц