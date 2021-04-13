Автопрому перепаивают схемы

Как выяснил “Ъ”, Минпромторг разработал программу поддержки спроса на российскую электронику в автопроме. Министерство готово давать автоконцернам по 4 млрд руб. в год субсидий за внедрение каждого электронного компонента в их машину. Производители электроники могут получить аналогичные субсидии в размере до 1,5 млрд руб. Пока министерство нашло на эти цели только 3 млрд руб., но рассчитало, что концернам и так выгодно будет внедрять российские компоненты за счет роста компенсаций утильсбора.

“Ъ” ознакомился с моделью господдержки развития автоэлектроники РФ, разработанной Минпромторгом и направленной участникам отрасли. Речь идет об электронных блоках активной и пассивной безопасности, управления двигателем, коробкой передач, приводом, тормозной системой, системами ADAS и помощи водителю, а также другой телематике, включая модули ГЛОНАСС. Собеседники “Ъ” в автопроме указывают, что процесс замены, например, блока управления двигателей длительный и сложный: основные затраты приходятся на валидацию, внутренние испытания, калибровку. Затем необходимо заново пройти сертификацию машины, так как меняется ключевой элемент.

Предполагается, что поддержка внедрения российской электроники в серийно выпускаемые машины будет обеспечена за счет компенсации различных издержек, связанных с этим. Речь идет о двух новых субсидиях: компенсации до 50% затрат на закупку и внедрение российской электроники, а также до 90% затрат на НИОКР при создании модулей и электронной компонентной базы.

Минпромторг ожидает, что в случае автопрома концерны получат основную выгоду от роста локализации, что приведет к увеличению компенсаций утильсбора — они выплачиваются держателям специнвестконтрактов. Так, сейчас при среднем объеме субсидии на одну машину в 100 тыс. руб. (в реальности больше — размер напрямую зависит от утильсбора, который привязан к объему двигателя для легкового сегмента) за счет локализации блока управления двигателем получится «заработать» 2,2 тыс. руб.

Кроме того, по расчетам Минпромторга, еще 300 руб. экономии концерны получат за счет субсидии на компенсацию затрат на внедрение. Но, чтобы получить субсидию, компании обязуются за пять лет достичь использования не менее 70% российской электроники в конечной продукции (90% при оказании услуг потребителям). Общий размер поддержки ограничен 4 млрд руб. ежегодно на один проект внедрения. Бюджет программы пока не сформирован, отметили в Минпромторге.

Другая субсидия — уже для разработчиков электроники — снизит цену на российские изделия на 5–10%, позволив концернам сэкономить еще 300 руб. на блоке. Тогда общий размер экономии при переходе составит 3 тыс. руб. на блок, говорится в материалах Минпромторга. Производители электроники, чтобы получить субсидию, должны дать обязательства по числу вновь создаваемых или модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест, результатам интеллектуальной деятельности и экспорта. Размер субсидии ограничен 1,5 млрд руб. на проект. В Минпромторге “Ъ” пояснили, что на эти цели запланировано 3 млрд руб. в 2021 году.

Доля российских производителей электроники для автопрома на рынке РФ в 2020 году составила 7,2%, говорит исполнительный директор «Консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев. Без принятия предлагаемых мер развитие российской автоэлектроники будет практически невозможным, считает он, так как для увеличения объемов поставок необходимо получение заказов от крупнейших автопроизводителей: российское решение должно быть ощутимо дешевле или выгоднее в перспективе за счет получения доступа к дополнительным преференциям.

«Вектор развития модельного ряда ГАЗа — переход на цифровую платформу с большим набором автоматизированных систем, повышающих безопасность и эффективность транспорта»,— говорят в ГАЗе. Это очень инвестиционноемкий этап развития и его поддержка актуальна, считают там: «Благодаря инициативе департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга она опережает другие сферы автокомпонентной отрасли, которые пока остались не затронутыми такой поддержкой». В Nissan поддерживают идею, называя ее нужной. Другие автоконцерны не ответили “Ъ”.

Главные препятствия замещения электронных систем в автопроме, перечисляет Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» — это дополнительные издержки изменений под отдельный рынок при устоявшихся цепочках поставок, а также репутационные риски из-за качества продукции и интеграции.

Ольга Никитина, Никита Королев