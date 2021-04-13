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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

«А-Проперти» нагрузилась кредитами

Компания Альберта Авдоляна увеличила долг в 11 раз

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

«А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая может стать крупнейшим в РФ производителем металлургических углей, за 2020 год увеличила долговую нагрузку более чем в 11 раз — до 152,2 млрд руб. Рост долга произошел на фоне приобретения Эльгинского месторождения у «Мечела» и Газпромбанка. Компания планирует также покупку «Сибантрацита», что может обойтись в $1 млрд, и масштабные инвестиции в развитие активов. Это потребует новых существенных займов.


Кредиторская задолженность «А-Проперти» Альберта Авдоляна по итогам 2020 года выросла с 13,5 млрд руб. до 152,2 млрд руб. Это следует из пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании. Рост долга произошел на фоне активных покупок холдинга — «А-Проперти» в общей сложности за 142 млрд руб. приобрела у «Мечела» и Газпромбанка Эльгинское месторождение коксующегося угля с запасами 2,2 млрд тонн. Ранее в «А-Проперти» заявляли, что при выкупе Эльги использовались как собственные, так и заемные средства. При этом в декабре после закрытия сделки большая часть Эльгинского угольного комплекса была отдана в залог Россельхозбанку и Газпромбанку. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Альберт Авдолян является основателем и бывшим владельцем телекоммуникационной компании Yota. Forbes оценивал его состояние в $800 млн. Он формирует промышленный кластер в Якутии на базе Эльгинского месторождения угля. В сентябре 2019 года «А-Проперти» получила контроль над Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК), скупив ее долги. Компания Альберта Авдоляна также намерена консолидировать 75% в капитале порта Вера и Огоджинском угольном месторождении. Также планируется покупка крупнейшего производителя металлургического угля «Сибантрацита» за $1 млрд, сделка пока не закрыта.

Крупным партнером Альберта Авдоляна выступает «Ростех». Во-первых, опорный банк госкорпорации Новикомбанк владеет 21% ЯТЭК. Во-вторых, «Ростех» владеет по 25% в порту Вера и Огоджинском месторождении. Наконец, госкорпорация намерена купить 5% в Эльгинском месторождении угля, которые могут стоить 7 млрд руб.

Помимо средств на новые сделки «А-Проперти» потребуются ресурсы для развития действующих активов. Так, уже объявленная программа инвестиций в Эльгу оценивается в 130 млрд руб. в ближайшие три года, что должно увеличить объем добычи угля с 5 млн до 45 млн тонн к 2023 году, а также обеспечить расширение мощностей железнодорожной ветки Эльга—Улак и порта Ванино. Однако денежного потока действующих активов для финансирования этих вложений будет явно недостаточно. Так, ведущий добычу и обогащение «Эльгауголь» в 2020 году увеличил выручку более чем вдвое, до 21,5 млрд руб. Однако чистая прибыль упала втрое, до 163 млн руб. Выручка оператора дороги Эльга—Улак «Эльга-дорога» увеличилась с 2,7 млрд руб. до 3,2 млрд руб., чистая прибыль — с 112 млн руб. до 141,2 млн руб. Выручка сервисной компании «Эльга-транс» выросла с 1,8 млрд руб. до 2 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась с 31 млн руб. до 107 млн руб.

Независимый эксперт Максим Худалов призывает пока не ждать высоких финансовых результатов на Эльгинском месторождении угля, так как «А-Проперти» полноценно работает с активом начиная со второй половины 2020 года. Кроме того, рынок коксующегося угля и окисленных марок начал восстанавливаться только с 2021 года. При этом, отмечает эксперт, торговая война между Австралией и Китаем дает российским поставщикам коксующегося угля хорошие шансы нарастить отгрузки в Китай по более высоким ценам, чем действующие австралийские спотовые уровни. «Развитие Эльги — это один из приоритетных проектов, под которые планируется расширение БАМа. Тем более что конъюнктура рынка благоприятствует развитию этого угольного проекта»,— подчеркивает Максим Худалов.

Евгений Зайнуллин


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