«Спартак» обвинил судью Левникова в нарушении регламента перед матчем с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Спартак» считает, что судивший его игру с «Локомотивом» (0:2) главный арбитр Кирилл Левников нарушил дисциплинарный кодекс. Перед игрой в судейскую зашел начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина, сам бывший арбитр. В связи с этим «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Станислав Сухина стал начальником команды в «Локомотиве» в 2017 году. Судил матчи чемпионата России с 2001 по 2012 год. В это время, в 2001–2006 годах, отец Кирилла Левникова Николай Левников был президентом Коллегии футбольных арбитров РФС.

«Спартак» включил кадры того, как Сухина покидает судейскую, в обзор матча в соцсетях.

«Главный судья матча Кирилл Левников и другие официальные лица не предприняли действий, направленных на пресечение появления Станислава Сухины в судейской»,— заявил «РИА Новости» глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов. В «Спартаке» появление Сухины в судейской сочли случаем «прямого или косвенного воздействия на судейскую бригаду».

«Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи и применить к нему меры дисциплинарной ответственности»,— сказал Фетисов.

Если КДК РФС посчитает, что нарушена статья 118 дисциплинарного регламента РФС («оказание прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц, официальных лиц клуба и официальных лиц матча с целью манипулирования результатом матча»), «Локомотив» может быть наказан поражением в матче.

В «Локомотиве» отказались комментировать появление Станислава Сухины в судейской.

12 апреля «Спартак» также направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой дать оценку трем решениям судьи. Обращения касаются возможного фола на Квинси Промесе в штрафной «Локомотива» на 44-й минуте матча и причин неназначения пенальти для «Спартака» на 52-й и 87-й минутах после возможного контакта мяча с рукой игроков «Локомотива» в своей штрафной.

О матче читайте в публикации “Ъ” «"Локомотив" наехал на спартаковскую путевку».