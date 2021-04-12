Услуги репетиторов нацелились на кошельки

Каждый третий родитель школьника нанимает репетитора и тратит на это 3 тыс. руб. в неделю. По крайней мере, таковы данные опроса SuperJob. По подсчетам сервиса, активнее всего занимаются с преподавателями ученики 10-х и 11-х классов: почти половина респондентов заявили, что вынуждены покупать дополнительные уроки. Расходы у этой категории также несколько выше. Для столичного региона, как обнаружил “Ъ FM”, такие расценки не слишком релевантны. Сколько стоит подготовить московского школьника к экзаменам или просто подтянуть по нескольким предметам? Выяснял Григорий Колганов.

Пандемия и дистанционное обучение подхлестнули спрос на репетиторов. Теперь на рынке активно развивается новый формат платной подписки на сервис с неограниченным количеством занятий со специалистами по разным предметам. Впрочем, в столичных школах отмечают, что после карантина не увидели большой разницы в качестве подготовки между теми, кто занимался с репетитором, и теми, кто был достаточно усидчив во время дистанционных уроков. Весна для родителей старшеклассников — традиционное время стресса и даже паники: по мере приближения ЕГЭ и ОГЭ кошельки пустеют, а неуверенность в будущем своего ребенка растет.

По данным SuperJob, мамы и папы выпускников тратят на репетиторов в среднем по 3,5 тыс. руб в неделю. Москвичка Елена, чья дочь в 2021 году оканчивает школу, смеется над этой цифрой: ее расходы примерно втрое больше, в месяц набегает примерно 40 тыс. руб. И переход на удаленку финансового облегчения не принес: «Мы платим за русский язык 2 тыс. в неделю, за литературу — 2 тыс. в неделю, за обществознание — 3 тыс. в неделю, за английский язык — 2 тыс. в неделю. Когда ввели карантин, мы, естественно, перешли на онлайн-режим. При этом у нас не было снижения стоимости, нам педагоги говорили: “Пожалуйста, приезжайте”. Никто из них не был инициатором перехода на дистанционные уроки».

Зато несколько месяцев удаленного школьного обучения позволили многим родителям распробовать онлайн-услуги репетиторов. Это привело к взрывному росту спроса на этом рынке. Частный преподаватель английского языка Александра сейчас едва способна помочь всем желающим: «Учеников очень много. Стараюсь в свое расписание включить всех желающих, но я уже на грани, чтобы начать им отказывать. Те, кто хотели перейти с онлайна на оффлайн уже успокоились и занимаются по Skype.

Стоимость средняя — 1,2 тыс. руб. — 1,5 тыс. руб./ч. Свои расценки я не меняла и мне этого хватает».





В премиальном сегменте расценки примерно в два раза выше, но и здесь со спросом нет проблем. Репетитор по физике, химии и математике, в том числе на английском, Максим Шабанов занимается с учениками только в очном формате, но интерес клиентов даже позволяет задуматься о пересмотре прайс-листа: «Если сравнивать спрос сейчас и два года назад, то он увеличился на 50%. 2020 год прошел неэффективно в плане обучения. Школы, долго перестраивались, произошла просадка и по информационному багажу, и по способности концентрироваться. Расценки пока не выросли, я планирую где-то с мая-июня поднять примерно от 20 до 50%».

Тем, кто в средствах ограничен, отчаиваться не нужно, на рынке наметился любопытный тренд: традиционных преподавателей вытесняют сервисы подписки на эти услуги. За фиксированную плату пользователь, а вернее его чадо, получает неограниченный доступ к специалистам по разным предметам. Сооснователь платформы tutgood.com Артем Татулов рассказывает, что интерес к такому формату постоянно увеличивается: «Спрос после пандемии еще больше. Услуги мы активно продаем всего пять месяцев, и каждый месяц спрос растет примерно в два раза. Наш сервис в некотором роде дизраптит рынок частных репетиторов.

Мы, можно сказать, отбираем трафик у старого подхода.

Люди просто понимают, что наш вариант в технологическом плане является более современным решением, и потихонечку переходят».

По данным «Авито Услуги», в третьем квартале 2020 года спрос на репетиторов вырос на 20%. Как раз в это время юные россияне уже учились дистанционно. Но директор московской школы №109 Евгений Ямбург отмечает, что когда дети вернулись за парты, колоссального разрыва в качестве образования между теми, кто занимался с репетитором, и теми, кто просто был усидчив перед монитором, не наблюдалось: «Большой разницы я не заметил. Многие ребята управлялись и без всяких репетиторов. Если человек не знает методики подготовки учащихся, их психологии, то это напрасно потраченные деньги. В итоге школьники сдавали и ОГЭ, и ЕГЭ лучше, чем в предыдущие годы».

Окупятся ли расходы на репетиторов — вопрос, который мучает каждого родителя. Точного ответа нет, но, согласно исследованию все того же сервиса SuperJob, почти 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности.