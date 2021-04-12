ESET: 48% пользователей поддерживают запрет на мат в интернете

24% россиян негативно относятся к ограничению ненормативной лексики в интернете, говорится в исследовании антивирусного разработчика ESET. Но 48% поддерживают эту меру. Остальные не считают этот вопрос важным.

Исследование проводилось в городах-миллионниках. В опросе приняли участие больше 1 тыс. совершеннолетних россиян. Результаты исследования приводит «РИА Новости».

56% респондентов сообщили, что матерятся в интернете: 46% — в личной переписке, 10% — повсеместно. 44% утверждают, что не используют нецензурные слова в сети. 38% респондентов считают недопустимыми оскорбительные посты. 19% хотят, чтобы за это была предусмотрена административная ответственность.

ESET утверждает, что в целом цензуру в интернете одобряют 64% россиян. 45% считают это вопросом безопасности, а по мнению 19% респондентов, в интернете много несправедливой информации, которую нужно отслеживать.

1 февраля вступил в силу закон, по которому онлайн-площадки должны самостоятельно и искать и блокировать некоторые публикации с нецензурной бранью, а также призывами к массовым беспорядкам и экстремизму или участию в несанкционированных акциях. Кроме того, был принят закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру в отношении российских СМИ.

Подробнее — в материалах “Ъ” «Депутаты нашли цензуру в чужом интернете» и «"День мата" растянулся на неделю».