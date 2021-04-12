Главные новости к утру 12 апреля

Прибалтика впервые отключила импорт электроэнергии из России. По данным “Ъ”, Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. Подробнее

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает на возобновление полетов на курорты Египта в ближайшее время. По его словам, Москва заинтересована в восстановлении авиасообщения.

На российском офисном рынке намечается самая крупная сделка за всю его историю. Ozon начала поиски новой штаб-квартиры на 220 тыс. кв. м. Подробнее

Вице-премьер Андрей Белоусов поручил проработать проблему снижения темпов импортозамещения IT в госсекторе, выяснил “Ъ”. По версии участников рынка, госорганы заявляют в тендерах необоснованные требования, которые не позволяют участвовать в них никому, кроме иностранных компаний. О проблеме

Сергей Лавров призвал к переговорам по запрету вооружения в космосе. По его мнению, пока такой договор не разработан, стабилизировать ситуацию может «выдвинутая Россией и ставшая международной» инициатива по неразмещению первыми оружия в космосе.

Telegram может провести IPO в течение двух лет, сообщили источники «Ведомостей». По их информации, компания уже начала подготовку к размещению. В ходе IPO Telegram могут оценить в $30–50 млрд.

Netflix впервые заказывает производство сериалов у российских продюсеров, узнал “Ъ”. Первый контракт заключен с входящей в «Газпром-медиа» студией 1–2–3 Production, которая выпустит для платформы современную версию «Анны Карениной». О контракте

Премию BAFTA за лучший фильм получила «Земля кочевников». Картина также победила в номинациях «лучший режиссер», «лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд) и «лучшая операторская работа» (Джошуа Джеймс). Энтони Хопкинс получил премию за лучшую мужскую роль («Отец»). О премии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир WTA в Чарлстоне. В финале она победила Данку Ковинич из Черногории. О матче

О предстоящих 12 апреля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.