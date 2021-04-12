Кочевое слово

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) вручила премии по итогам 2020 года. Триумфатором церемонии стала американская картина «Земля кочевников» Хлои Чжао, победившая в четырех номинациях из семи, включая «лучший фильм» и «лучший режиссер».

Как и большинство наградных церемоний в этом сезоне, вручение премий BAFTA проходило в гибридном формате. Ведущие выходили на сцену Королевского Альберт-Холла, где на этот раз не было зрителей, а смех и аплодисменты были записаны заранее, из-за чего трансляция немного напоминала ситкомы с закадровым смехом. Номинанты же и лауреаты выходили на связь по Zoom, что стало совершенно привычным, хотя на церемониях все еще шутят по этому поводу. Например, Хью Грант, представлявший почетную награду для режиссера Энга Ли, прокомментировал пустоту в зале, а британский комик Азим Чаудри назвал церемонию «диетической БАФТой».

Вручение наград также было разделено на две части: некоторые из «технических» призов вручалась накануне, 10 апреля. За лучший грим и костюмы Британская киноакадемия наградила фильм «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа С. Вольфа, за работу художника-постановщика — «Манк» Дэвида Финчера, за спецэффекты — «Довод» Кристофера Нолана, а за лучший звук — «Звук металла» Дариуса Мардера.

Лента Хлои Чжао о феномене современных американских кочевников, передвигающихся по родной стране в домах на колесах, от одной сезонной работы к другой, уже собрала всевозможные призы. Накануне к ним прибавилась еще одна награда — от Гильдии режиссеров США (DGA), что практически гарантирует Чжао режиссерский «Оскар» (впрочем, в прошлом году этот индикатор не сработал: лауреата DGA Сэма Мендеса на «Оскарах» обошел Пон Джун-хо).

Британские академики тоже отдали предпочтение Чжао перед режиссерами фильмов «Еще по одной» Томасом Винтербергом и «Минари» Ли Айзеком Чуном, которые являются ее конкурентами и на «Оскаре», а также перед Шеннон Мерфи («Молочные зубы»), Ясмилой Жбанич («Куда ты идешь, Аида?») и Сарой Гаврон («Рокс»).

Таким образом, Чжао стала второй премированной женщиной-режиссером за всю историю BAFTA после Кэтрин Бигелоу, награжденной 11 лет назад за «Повелителя бури».

Кроме того, «Земля кочевников» получила награды за лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и за операторскую работу (Джошуа Джеймс Ричардс, который работал с Хлоей Чжао на всех ее фильмах).

Томас Винтербербег, однако, без призов не остался. Его картина о компании школьных учителей, топящих свои беды в алкоголе, стала лучшим фильмом на иностранном языке, обойдя в том числе «Дорогих товарищей» Андрея Кончаловского. По словам датского режиссера, он и не сомневался, что британцы оценят кино про пьянство. Но, помимо шуток, в его речи прозвучала также трогательная благодарность в адрес погибшей в аварии дочери, памяти которой и посвящен фильм.

Лента Сары Гаврон «Рокс» о девочке-подростке, вынужденной взять на себя заботу о младшем брате после того, как их бросила мать, выдвигалась, как и «Земля кочевников», в семи номинациях. Но в итоге ей досталось только две премии: награда за кастинг и приз «Восходящая звезда» для сыгравшей в картине главную роль дебютантки Бакки Бакрай. В категории «лучший британский фильм» ее и еще восемь картин обошла «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел, которая также победила в номинации «лучший оригинальный сценарий».

Главной неожиданностью церемонии стала награда за лучшую мужскую роль.

Британские академики оказались единственными, кто выбрал в этой категории не покойного Чедвика Боузмена («Ма Рейни: Мать блюза»), а своего соотечественника Энтони Хопкинса, сыгравшего в фильме Флориана Зеллера «Отец» старика, страдающего болезнью Альцгеймера. 83-летний заслуженный артист на свою пятую премию BAFTA отреагировал в характерной для него мизантропской манере — выходить в эфир не стал, а о своей победе узнал по радостным крикам своих родных из соседней комнаты. Благодарственную речь за него зачитал Зеллер, который был награжден за лучший адаптированный сценарий, написанный им в соавторстве с Кристофером Хэмптоном по собственной пьесе.

Актерские награды за роли второго плана распределились без сюрпризов. Их получили Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия») и Юн E-джон («Минари»), которая с непосредственностью, напоминающей ее героиню, поблагодарила «британцев, славящихся своим снобизмом) за то, что они отметили ее работу. Учитывая, что у этих же артистов уже есть призы Гильдии киноактеров США, «Оскары» им почти гарантированы.

Юлия Шагельман